Kucka s priateľkou vyšli s pravdou von: Táto fotka hovorí za všetko!

Zažíva poriadne búrlivé obdobie! Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka (35) sa už možno o pár hodín dohodne na novom kontrakte. Po tom ako skončil v anglickom Watforde ho lanári Slovan a nie je vylúčené, že rodák z Bojníc na ponuku z Tehelného poľa kývne.

"Áno, rokujeme o príchode Juraja do Slovana. Je to hráč, o ktorom sme si istí, že by nám pomohol v pohárovej Európe,“ povedal Novému Času dobre informovaný zdroj z prostredia bratislavského klubu.

To však nie je jediná zmena, ktorá čaká v krátkom čase Kuca. Na sociálnej sieti sa totiž objavila fotografie, na ktorej Kucka bozká tehotenské bruško priateľky Romany.

"Už sa na teba veľmi tešíme," znie odkaz bývalej účastníčky Miss Slovensko Romany Bobokovej. Rovnakú fotku zdieľa na svojom profile aj Kucka.

Reprezentačný stredopoliar, ktorý do veľkého futbalu odchádzal cez Ružomberok z Podbrezovej a vyzerá to tak, že na sklonku kariéry sa opäť objaví na slovenských ligových trávnikoch, spoznal Romanu vlani v lete. S bývalou manželkou Katkou je už vyše dvoch rokov rozvedený, spolu majú dcérku Melaniu, ktorej teraz pribudne nevlastný súrodenec.