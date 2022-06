Medvedev vybuchol na kurte: Po jeho skrate sa aj manželka cítila trápne

Prehral piate finále v rade. Ruský tenista Daniil Medvedev (26) nezvládol ani finálový zápas na tráve v nemeckom Halle. Poliakovi Hurkaczovi podľahol 1:6 a 4:6.

Frustrácia ruského tenistu sa naplno prejavila v úvode druhého setu, keď prehral svoje podanie. Hnev si vybil na svojom trénerovi Gillesovi Cervarovi, na ktorého z kurtu niečo zakričal. Na kouča to bolo zrejme príliš silná káva, lebo sa zodvihol a z tribúny odišiel preč. Z tváre Medvedevovej ženy sa dalo vyčítať, že aj ona sa cíti trápne.

"Darja, veľmi ti ďakujem za tento týždeň. Niekedy to nie je jednoduché, byť so mnou na kurte, ale dúfam, že nabudúce to bude ľahšie a lepšie," povedal Daniil po zápase smerom k svojej polovičke na tribúne.