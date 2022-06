Vlhová si spestrila prípravu na novú sezónu: Na svadbe tancovala až do rána

Prípravu na novú sezónu si spríjemnila. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (27) sa už onedlho vyberie do ďalekej Argentíny, kde sa bude pripravovať. Cez víkend si ale vyrazila na svadbu svojho kondičného trénera Šimona Klimčíka.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

"Na tento deň som sa tešila už roky. Včera sa bral môj kamoš, parťák, tréner a vlastne môj veľmi blízky človek. Šimonko a Ivanka nech ste spolu šťastní. Oslávili sme to s vami tak, ako sa patrí a ako sme si to vždy plánovali – do rána bieleho," napísala Petra Vlhová na sociálnu sieť a pridala aj pár fotografií.