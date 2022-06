Ronaldo si užíva chvíle voľna! Dovolenka a synova oslava: Krásne blahoželanie

Ronaldo je najsledovanejšou osobou na Instagrame. Je to aj kvôli tomu, že sa vždy rád podelí o kúsok zo svojho súkromia. Najnovšie pridal na sociálnu sieť fotky z dovolenky, ale i blahoželanie k narodeninám svojho syna (12).

"Ako ten čas beží... ?! Som zvedavý, či budeme ešte hrať spolu!!!

Najdôležitejšie je, aby si aj naďalej zostal chlapcom s obrovským srdcom! Veľa šťastia, synček! Ocko ťa má veľmi rád," napísal Portugalec na Instagram pod spoločnú fotku z lietadla.

Starostlivý otec zaobstaral pre svojho syna narodeninovú oslavu. Na fotke vidieť krásnu tortu, ktorú obohacuje dres s číslom 7. Ronaldo nosí na svojom chrbte "sedmičku" takmer celú kariéru.

#Football Cristiano Ronaldo's family celebrate son's 12th birthday with party on holiday in Majorca https://t.co/PTv7IKTJql pic.twitter.com/7ZlCePUzaY