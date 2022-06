Chystá sa veľká prestupová bomba v Anglicku? Chelsea chce hviezdu City: Má to však jeden háčik

Podľa brtiského denník Daily Mail sa londýnsky futbalový klub Chelsea pokúsi zabojovať o zisk Raheema Sterlinga (27) z Manchestru City.

Anglický rýchlonohý útočník Raheem Sterling by sa mohol stať posilou londýnskeho futbalového klubu Chelsea. Ako informuje Daily Mail, má to jeden háčik. "The Blues" najskôr chcú predať jedného z kľúčových hráčov - Lukaku je na predaj za viac ako 100 miliónov eur. Vedenie britského celku by si vedelo predstaviť aj hosťovanie Belgičana v Interi Miláno.

Raheem Sterling by mal priniesť na účet Manchestru City okolo 50 miliónov. Za majstra Premier League odohral v sezóne 2021/2022 47 zápasov, v ktorých sa dokázal gólovo presadiť 17-krát.