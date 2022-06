Peter Sagan má tretíkrát covid: Bude môcť štartovať na Tour de France?

To nie je ani možné! To, čoho sa všetci jeho priaznivci obávali, sa stalo. Peter Sagan (32) na záverečnú časovku Okolo Švajčiarska vo Vaduze nenastúpil. Dôvodom je, že po niekoľkých mesiacoch mal opäť pozitívny test na covid. Trinásť dní pred Tour de France má tretí raz koronu!

Sagan, ktorý sa pripravuje na 11. účasť na Tour de France, po sobotňajšej etape šetril sily na nedeľňajšiu časovku v lichtenštajnskom Vaduze, pričom hodnotil svoje účinkovanie pozitívne.

„Nášho žolíka, ktorého sme hrali, sme dali na tretí deň, a ten nám aj vyšiel, takže si myslím, že to bolo veľmi úspešné. Takisto aj tieto ťažké etapy sme došli v pohode, čiže to bolo dobré,“ povedal do kamier RTVS Žilinčan, ktorého plány sa po povinnom večernom testovaní v tíme celkom zmenili...

Cyklistické preteky zasiahol koronavírus už vo štvrtok. Z pelotónu postupne v ďalších dňoch odstúpili kompletne celé tímy a pravidelné testy odhalili nákazu aj ďalších zoskupeniach. Aj v tom Saganovom!

Čo bude s Tour?

Momentálne je tak 11. účasť slovenského cyklistu na najslávnejších pretekoch ohrozená. Je takisto nepravdepodobné, že sa o sedem dní zúčastní spoločných majstrovstiev Českej a Slovenskej republiky.

Jazdec tímu TotalEnergies sa koronavírusom nakazil tretíkrát a s jeho následkami bojoval aj v tejto sezóne. Pre zdravotné problémy a s tým súvisiaci pokles výkonnosti objazdil v sezóne len 21 pretekárskych dní a vynechal aj monumentálne klasiky Okolo Flámska či Paríž-Roubaix.

Peter v roku 2022

Dátum - Preteky - Ako skončil

20. 2. – 26. 2.: Okolo SAE neštartoval

26. 2.: Omloop Het Nieuwsblad 98. miesto

5. 3.: Strade Bianche neštartoval

6. 3. – 13.3.: Paríž – Nice neštartoval

7. 3. – 13.3.: Tirreno – Adriatico nedokončil

16. 3. : Miláno – Turín 5. miesto

19. 3.: Miláno – San Remo 92. miesto

21. 3. – 27.3.: Okolo Katalánska neštartoval

23. 3.: Bruggy - De Panne neštartoval

25. 3.: E3 SaxoBank Classic 68. miesto

27. 3.: Gent – Wevelgem nedokončil

30. 3.: Dwars Door Vlaanderen neštartoval

3. 4.: Okolo Flámska neštartoval

4. 4. – 9.4.: Okolo Baskicka neštartoval

10. 4.: Amstel Gold Race neštartoval

17. 4.: Paríž – Roubaix neštartoval

20. 4.: Valónsky šíp neštartoval

24. 4.: Liége – Bastogne – Liége neštartoval

26. 4. – 1. 5.: Tour de Romandie neštartoval

1. 5.: Eschborn-Frankfurt neštartoval

6. 5. – 29. 5.: Giro d‘Italia neštartoval

5. 6. – 12. 6.: Critérium du Dauphiné neštartoval

12. 6. – 19. 6.: Okolo Švajčiarsko nedokončil