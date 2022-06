Slovenská prestupová bomba: Kucka mieri do Slovana!

Neodolá vábeniu? Po tom, čo slovenský futbalista Juraj Kucka (35) po uplynulej sezóne skončil v anglickom Watforde, nevylúčil návrat na slovenské trávniky. V dobrej nálade vtipkoval, že mu vyvoláva tréner Slovana Vladimír Weiss (57), ktorý ho rád videl v belasom drese. Podľa dobre informovaného zdroja z kuchyne majstrovského Slovana je príchod Kucku na Tehelné pole takmer na spadnutie.

To, o čom si už dlhší čas čvirikali vrabce na streche, sa môže v priebehu dneška zmeniť na realitu. Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka totiž už pár dní rokuje so svojím agentom Karolom Csontóm a vedením Slovana o príchode na Tehelné pole.

O tejto možnosti už čo-to futbalista naznačil počas nedávneho reprezentačného zrazu, keď sa vyjadril, že ho kontaktoval bývalý reprezentačný kouč Vladimír Weiss, ktorý je v súčasnosti trénerom belasých.

„Volal mi, ale odolávam,“ vyjadril sa pred niekoľkými dňami Kucka. V tejto chvíli sa však zdá, že keď Slovan definitívne vyriešil otázku hlavného kouča, ktorým napokon zostal Weiss, veci nabrali rýchly spád. Títo dvaja by totiž mohli spolu nadviazať na niekdajšie úspešné reprezentačné ťaženie.

„Áno, rokujeme o príchode Juraja do Slovana. Je to hráč, o ktorom sme si istí, že by nám pomohol v pohárovej Európe,“ povedal Novému Času dobre informovaný zdroj z prostredia bratislavského klubu.

Otázna v tejto chvíli zostáva iba dĺžka kontraktu. Slovenský futbalista by rád podpísal dvojročnú zmluvu s opciou za mimoriadne výhodných podmienok. Definitíva by mohla padnúť už dnes.



Slovan nastúpi v úvodnom zápase 1. predkola Ligy majstrov proti gruzínskemu Dinamu Batumi v stredu 6. júla. Duel na Tehelnom poli má úvodný výkop o 20.30 h. Odveta na ihrisku súpera sa uskutoční o týždeň neskôr, v stredu 13. júla o 19.00 h. Vstupenky na prvý domáci zápas sezóny sú v predaji od pondelka prostredníctvom Ticketmedia.sk.