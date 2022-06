Hokejbalisti Slovenska odcestovali na svetový šampionát do Montrealu: Chcú piate zlato v rade!

Veria si! Už zajtra (21. - 27. jún) štartuje v kanadskom Montreale svetový šampionát v hokejbale mužov i žien. Slovenský tím bude na turnaji obhajovať štyri zlaté medaily v rade (2013, 2015, 2017 i 2019), čo je svetový unikát, a zverenci trénera Mojmíra Hojera sú odhodlaní pridať do zbierky piate zlato po sebe.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slováci odcestovali do dejiska turnaja včera z viedenského letiska vo výbornej nálade. „Všetci sa už tešíme na šampionát, ktorý bude v Montreale isto veľmi dobre zorganizovaný. Hrať sa bude v krásnej aréne, verím, že bude chodiť aj veľa divákov, ktorí uvidia výborné zápasy,“ povedal pre Nový Čas líder nášho výberu a najproduktívnejší hráč tohto ročníka našej extraligy Milan Rampáček (39).

Lezú im na nervy

Slováci budú na MS patriť medzi najväčších favoritov, veď obhajujú štyri zlaté medaily po sebe. V skupine ich postupne čaká Veľká Británia, Haiti, Taliansko a Česko. Do štvrťfinále idú prvé štyri mužstvá. „Možno už lezieme ostatným súperom na nervy, ale nám to nevadí (smiech). Opäť máme výborný tím, kostra je z posledných MS 2019 v Košiciach. Musíme to však potvrdiť aj na ihrisku,“ pokračoval útočník Skalice, ktorý verí, že opäť prinesú nejakú medailu.

Pozor na Kanadu

„Prvý cieľ je postup zo skupiny, najlepšie ju vyhrať, a, samozrejme, že chceme medailu. Bola by paráda, keby sme získali piate zlato v rade. Urobíme pre to maximum a rozhodne na to máme, ale zlato chcú aj Česi či domáca Kanada,“ dodal líder.

Brankári:

Peter Buliš (P. Bystrica), Peter Kučera (Skalica)

Obrancovia:

Jozef Minárik (LG Bratislava), Michal Salajka (Skalica), Roman Bujdák, Marek Lukáč (obaja P. Bystrica), Marek Gajdoš, Ivan Gajdoš (obaja Nitrianski Rytieri), Tomáš Vidlár (Vrútky), Lukáš Horváth (Park Praha)

Útočníci:

Milan Rampáček, Martin Lukačovič (Skalica), Milan Vozár, Róbert Balga, Marcel Cíbik (všetci Pruské), Patrik Svitana, Lukáš Piják, Boris Oravec, Libor Teplický (všetci P. Bystrica), Matúš Korbáš, Adam Fumač (obaja LG Bratislava), Filip Bobál, Miroslav Behúl (obaja Leaders Bratislava), Filip Simon (Vrútky)

Štyri zlaté úspechy v rade:

2013 Kanada

2015 Švajčiarsko

2017 Česko

2019 Slovensko