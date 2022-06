Netradičné rokovanie: Funkcionár Manchestru United sa stretol s nahnevanými fanúšikmi v krčme

Menšia skupinka nespokojných priaznivcov anglického futbalového klubu Manchester United sa rozhodla prísť pred dom výkonného riaditeľa Richarda Arnolda, aby vyjadrila svoje obavy z budúcnosti organizácie zo štadióna Old Trafford.

A pravdepodobne dosiahli viac ako očakávali, keďže plánovaný protest sa nakoniec zmenil na improvizované posedenie v krčme, kde prítomní diskutovali o množstve tém. Prebrali majiteľov, finančné problémy klubu i možný prestup holandského stredopoliara Frenkieho De Jonga z FC Barcelona.

Richard Arnold heard a disgruntled group of Manchester United fans gathered at his local pub. So he went to meet them, bought them a drink and talked through the club’s struggles honestly. Takes balls to do that. Fair play to him. 👏 pic.twitter.com/2xiJKFxcfp