Šialené klauzuly v zmluvách futbalistov: Nový dom každý rok i let do vesmíru

Futbaloví hráči sú vo svete športu veľmi cenným tovarom, preto je pri uzatváraní zmlúv s najväčšími klubmi dôležité, aby bolo všetko v poriadku. Pri ochrane záujmov neponechá nič na náhodu ani jedna strana.

Lewandowski ako dobrodruh

Keď mu končila zmluva v Borussii Dortmund, o jeho podpis sa uchádzali Bayern Mníchov aj Real Madrid. V uniknutých dokumentoch sa objavili podmienky, ktoré určovali, čo by si odvážny Lewandowski nemal dovoliť, kým bude majetkom Realu.

Lyžovanie, paragliding, horolezectvo, jazda na motorovom člne a dokonca aj jazda na motorke boli pre Španielov neprípustné. Možno aj preto sa poľský kanonier rozhodol pre Bayern Mníchov.

Keysukeho transportér

Japonská legenda Keysuke Honda prestúpil do Botafoga v januári 2020. Sťahovanie do brazílskeho mesta Rio de Janeiro, ktoré je plné kriminality, však vyvolalo u stredopoliara obavy o jeho bezpečnosť.

Preto si ako súčasť dohody stanovil, že bude potrebovať obrnené vozidlo. Botafogo svojmu novému klenotu vyhovelo. Jeho pobyt v Južnej Amerike však netrval dlho a 35-ročný hráč je teraz v Suduve v Litve.

Reinov dom

Keď nemecký útočník Giuseppe Reina v roku 1996 prestúpil do Arminie Bielefeld, požadoval, aby mu klub postavil dom na každý rok platnosti zmluvy - klub súhlasil.

Reina však nešpecifikoval, akú veľkosť požaduje. A Arminia mu na nasledujúce tri roky poskytla domček z Lega.

Klub ho „uzemnil“

Švéd Stefan Schwarz prestúpil do Sunderlandu v roku 1999 a klub mal jednu podmienku, ktorú musel bývalý hráč Arsenalu dodržať. Schwarzovi bolo povedané, že prípadné lety do vesmíru nebudú tolerované.

Výkonný riaditeľ John Flicking vtedy povedal: "Jeden zo Schwarzových poradcov skutočne získal jedno z miest na komerčné lety (do vesmíru, ktoré sa mali uskutočniť v roku 2002).

"My sme sa obávali, že by mohol chcieť vziať Stefana so sebou. Tak sme si povedali, že bude lepšie, keď si veci urovnáme teraz, než v čase letu."

Messi a Katalánsko

V roku 2020, keď barcelonská budúcnosť Lionela Messiho ešte len visela vo vzduchu, sa začalo hovoriť o tom, čo by si želal vo svojej novej zmluve, ak by zmenil pôsobisko. Niektoré z klauzúl v jeho vtedajšej zmluve však prenikli do denníka El Mundo.

Obsahovali dohodu o tom, že sa naučí hovoriť po katalánsky, musí si osvojiť primerané osobné správanie a životné tempo, nesmie sa dopovať a ak sa Katalánsko stane nezávislým štátom, môže z Barcelony odísť ako voľný hráč.

Redondo a účes

Bývalý záložník Realu Madrid a AC Miláno Fernando Redondo bol vylúčený zo zostavy Argentíny na majstrovstvách sveta 1998 z bizarného dôvodu. Manažér Daniel Passarella odmietol vybrať homosexuálov alebo hráčov s náušnicami a dlhými vlasmi.

Redondova vina spočínala v jeho účese. "Bol som vo skvelej forme. Ale Passarella mal zvláštne predstavy o disciplíne a chcel, aby som sa nechal ostrihať,“ zaspomínal si Argentínčan a dodal: "Nechápal som, čo to má spoločné s hraním futbalu, tak som odmietol."