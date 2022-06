Natáčal tenista porno? Na bývalú svetovú trojku bola privolaná polícia

Rakúsky tenista Dominic Thiem (28) sa musel vysporiadať so skutočne bizarným podozrením. K tréningovému centru bola privolaná polícia, ktorá mala overiť prípadnú tvorbu pornografie.

Po zranení zápästia bývalá svetová trojka márne hľadá niekdajšiu športovú formu. Víťaz US Open 2020 nedokázal od svojho návratu na turnaj vyhrať ani jediný duel a v rebríčku ATP padol až na 352. pozíciu. Pravidelne však zarezáva v tréningovom centre v meste Traiskirchen.

Miestnych obyvateľov zarazilo, keď si všimli muža, ktorý pobehoval len v kraťasoch a hlasno pri tom kričal. Jeden z tamojších obyvateľov neváhal, zalarmoval políciu a vyhlásil:

"Je tam nejaký úchyl! Pravdepodobne natáča porno!"

Po príchode na určené miesto však prítomným policajtom neostávalo nič iné, ako sa zasmiať. Nikto totiž netočil film pre dospelých, boli to výkriky tenistu počas tréningu.

"Poznám to už od detstva, sú to hlasné a zvláštne zvuky. Trénoval som hore bez, všetci si mysleli, že moje telo je také dobré, že točíme porno," vzal to s humorom Thiem, ktorý už dokonca s podobnými situáciami má skúsenosti.

"Nie je to prvýkrát, čo sa ľudia sťažujú. Ale zakaždým je to pre mňa smiešne a nepochopiteľné," uviedol Rakúšan.