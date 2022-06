S novou hviezdou Liverpoolu sa život nemaznal: Chudoba, hlad a psychické problémy

Tak ako mnohí úspešní futbalisti, aj nová posila Liverpoolu Darwin Núňez (22) má za sebou tŕnistú cestu k vrcholu. Talentovaný útočník si zaspomínal na neľahké časy detstva, operáciu a útoky na sociálnych sieťach.

Skromný rodinný dom v uruguajskom meste Artigas, v ktorom Núňez žil s otcom, matkou a starším bratom, bol postavený v záplavovej oblasti rieky Cuareim a tých pár kusov nábytku, ktoré vlastnili, voda často vyplavila. Malý Darwin vtedy sníval o tom, že raz bude dosť dobrý na to, aby mohol rodičom kúpiť úplne nový dom.

Veril, že jeho životným poslaním je starať sa o ľudí, ktorí obetovali všetko, aby mu dali šancu uniknúť chudobe, do ktorej sa narodil. "Nikdy nezabudnem, odkiaľ pochádzam. Som súčasťou skromnej, ťažko pracujúcej rodiny."

"Môj otec pracoval ako robotník na stavbe každý deň osem alebo deväť hodín, a keď mu padali topánky z nôh, stále sa snažil nájsť peniaze, aby mi mohol kúpiť futbalové kopačky,“ spomína Núňez na otcovu snahu.

"Moja mama bola ženou v domácnosti. Chodila však po uliciach mesta a zbierala prázdne fľaše, aby ich mohla predať späť do obchodov. Často chodila večer spať bez toho, aby niečo zjedla, pretože chcela nakŕmiť nás ostatných,“ nezabudol ani na svoju mamu.

Núňeza si všimol skaut z Penarolu a vo veku 14 rokov sa mladý talent presťahoval 370 kilometrov do Montevidea, aby sa pripojil k tamojšej klubovej akadémii, kde pôsobil aj jeho brat Junior, no ten bol nútený ukončiť svoju začínajúcu kariéru a vrátiť sa do Artigas, aby pomohol s rodinnou situáciou.

V šestnástich rokoch potreboval Núňez operáciu na odstránenie poškodenia kolenných väzov. "Koleno ma bolelo, ale zaťal som zuby, aby som mohol hrať. Zdravotníci mi povedali, že je to v hlave, ale na konci každého zápasu som zišiel z ihriska a plakal od bolesti. Museli ma teda opäť operovať.“

Všetko sa však dalo do poriadku, Uruguajčanov vzostup však často sprevádzali aj iné problémy. Núňez musel vyhľadať psychologickú pomoc, stal sa totiž terčom útokov na sociálnych sieťach, keď hral za Uruguaj na Majstrovstvách sveta do 20 rokov v Poľsku.

Núňez sa v roku 2014 presunul do Európy a podpísal zmluvu so španielskym klubom Almeria a o sezónu neskôr ho za 24 miliónov eur získal portugalský gigant Benfica. Nedávno sa však stal rekordným podpisom Liverpoolu, za ktorého " The Reds" zaplatili 75 miliónov eur plus ďalších 25 miliónov eur v rámci doplatkov.