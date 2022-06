Ohlasy po prehre mladíkov: Francúzi boli vo všetkom lepší, iba bojovnosť nestačí

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 19 rokov Albert Rusnák (48) nebol spokojný s výkonom hráčov v prvom vystúpení na "domácom" finálovom turnaji ME tejto vekovej kategórie.

Po sobotnom debakli 0:5 v Trnave s francúzskymi rovesníkmi sa mu hodnotilo ťažko, športovo však uznal, že súper prevýšil jeho zverencov vo všetkých činnostiach. Zároveň vyjadril presvedčenie, že v ďalšom priebehu turnaja ukáže jeho tím viac kvality.

Hlasy po zápase:

Albert Rusnák, tréner SR: "Francúzi potvrdili kvalitu, prevýšili nás vo všetkom. Nie nadarmo som hovoril, že patria medzi favoritov turnaja. Prvých 15-20 minút bolo z našej strany slušných, mali sme nejaké možnosti, no dostali sme z prvej vážnejšej šance gól a potom druhý."

"Chceli sme so zápasom aspoň niečo urobiť a pokúsiť sa znervózniť Francúzov, no v druhom polčase prišli tri góly v priebehu piatich minút. Bohužiaľ, neukázali sme kvalitu na lopte."

"Keď chceme pomýšľať na úspech, musíme ukázať, že vieme hrať futbal. Iba bojovnosť nestačí. Dnes sme smerom dopredu ani dozadu veľa neukázali."

Timotej Jambor, kapitán a útočník SR: "Nehodnotí sa to ľahko, určite sme si vstup do turnaja predstavovali inak. Treba však priznať, že Francúzi dnes boli vo všetkom lepší a zaslúžene vyhrali. Hrali sme dobre 15 minút a to je málo, potom Francúzi zapli na vyšší stupeň a boli páni na ihrisku."

"Boli silnejší, rýchlejší v kombinácii, a to nás ešte viackrát podržal brankár. Musíme tento zápas vyhodiť z hlavy a sústrediť sa na ďalší s Talianskom. Stále je v hre šesť bodov a náš cieľ ísť aspoň na MS stále platí."

Sebastián Kóša, stopér SR: "Vedeli sme o silných stránkach Francúzov. Nepostrážili sme si ich a dostali veľa gólov z protiútokov. Potrestali nás z každej šance, ktorú mali."

"Prvý gól to celé načal, po zmene strán už ukázali veľkú kvalitu, to sa musí nechať. Zápas im chutil a dali nám päť gólov. Už to nezmeníme, musíme sa teraz pripraviť na Talianov a podať lepší výkon."