Koniec kariéry hviezdneho záložníka? Mesut Özil si vybral moderné povolanie

Posledné udalosti nasvedčujú tomu, že futbalista Mesut Özil (33) čoskoro ukončí hráčsku kariéru. Vyzerá to tak, že kreatívny záložník už má premyslenú aj svoju budúcnosť a pokračovať by mohol v modernom odvetví športového sveta.

Niekdajší hráč Realu Madrid a Arsenalu Londýn aktuálne oblieka dres istanbulského Fenerbahce, jeho pôsobenie v Turecku však rozhodne neprebieha podľa predstáv. 33-ročný nemecký futbalista mal spory s vedením a na ihrisku sa naposledy predstavil ešte v marci.

S tureckým gigantom síce má zmluvu platnú do roku 2024, no začína sa spomínať jeho predčasný odchod. K prípadnému ukončeniu kontraktu sa vyjadril aj Özilov agent Dr. Erkut Sögüt.

"Nemyslím si, že bude hrať futbal v inom klube. Bude to Fenerbahce a potom to skončí," povedal hráčsky agent pre The Telegraph. Sögüt takisto načrtol aj ďalšie odvetvie Mesutovej kariéry, ktorá by sa mala uberať cestou profesionálneho hráča počítačových hier.

"Bude sa viac venovať e-športom a možno sa stane profesionálom v tejto oblasti. Je naozaj dobrý a neprekvapilo by ma, keby v tom niekedy súťažil. Vlastní aj tím M10 Esports, v ktorom zamestnáva hráčov," uviedol Sögüt.

Samotný Özil potvrdil slová svojho agenta o tom, že Fenerbahce je posledným tímom, v ktorom si zahrá. "Opakujem s dôrazom, že kariéru neukončím v inom tíme ako vo Fenerbahce. Počas trvania mojej zmluvy je mojím jediným cieľom prepotiť náš dresu. Toto rozhodnutie je jasné a konečné," napísal nedávno na Twitteri.