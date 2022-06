Nadalovo priznanie novinárom: Potvrdil mediálne šumy a oznámil dve veľké správy!

Víťaz rekordných 22 grandslamových turnajov Rafael Nadal (36) novinárom na Malorke oznámil, že liečba jeho nohy bola úspešná, už týždeň nekríval a opäť trénuje. Až potom potvrdil mediálne šumy, že sa prvý raz stane otcom.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Pre dvomi týždňami získal štrnásty titul na Roland Garros, parížsky grandslam dohrával vo veľkých bolestiach, ktoré mu spôsobuje tzv. Müller-Weissov syndróm. Preto bol jeho štart v All England Clube neistý. Po liečbe, ktorú podstúpil v Barcelone však vyhlásil:

„Občas to ešte cítim, ale bolesť výrazne ustúpila a už týždeň som nekríval,“ prezradil a pokračoval: „Priebeh liečby a týždeň prípravy mi dali nádej a mám v úmysle štartovať vo Wimbledone.“

Či to bude naozaj, ukáže týždeň v Londýne, kam odletí v pondelok. Čaká ho týždeň tréningu a exhibícia v Hurlinghame, a potom sa rozhodne, či sa po troch rokoch predstaví v Mekke tenisu.

O radostnom očakávaní ani nechcel hovoriť, ale po novinárskych otázkach povedal: „Áno, mal by som sa stať otcom. Čo to so mnou urobí, netuším. Nemám s tým žiadne skúsenosti. Isté je jediné, že sa veľmi teším!“