Bude Hašek trénovať našu reprezentáciu zadarmo? V Dubaji je realitným maklérom

Vo futbale, ale aj v biznise je ako doma, Najhorúcejší kandidát na post trénera slovenskej futbalovej reprezentácie, český kouč Ivan Hašek (58) je inteligentný chlap, ktorý už počas hráčskej kariéry myslel na zadné vrátka.

Rozumným investovaním prišiel k obrovskému majetku a s trochou nadsádzky by sa dalo povedať, že Slovákov by mohol viesť aj zadarmo.

Ivan Hašek bol nielen výborný futbalista, ale aj inteligentný chlap, ktorý vyštudoval právo. Dnes je však z neho úspešný tréner, ale aj skvelý biznismen. Dá sa povedať, že finančne je na tom lepšie ako v časoch hráčskej kariéry.

Už vtedy sa zaujímal o burzu a trh s realitami. Tieto informácie potvrdil bývalý československý reprezentant a Hašekov kamarát Ladislav Vízek (67).

„On je skutočne veľmi šikovný. Je to vlastne realitný magnát. Má svoju kanceláriu a niekoľko bytov v Dubaji."

"Keď som sa tam ženil, ako svadobný dar mi požičal na týždeň jeden z nich. Bývali sme tam s manželkou zadarmo,“ prezradil Vízek, ktorý je s ním v pravidelnom kontakte.

Je teda pochopiteľné, že aj on má informácie o tom, že Hašek je najhorúcejší kandidát na post reprezentačného trénera Slovenska. Prostredníctvom Nového Času ho aj pred pár dňami vrelo odporúčal.

„Ivan je veľký odborník a hladný po úspechu. On by vám dal reprezentáciu do laty,“ vyjadril sa Vízek, ktorý oceňuje aj ľudské kvality svojho kamaráta.

„Skvelo sa stará o rodinu. Synom postavil domy v Česku a on sám má nádherný dom neďaleko za Prahou. Som rád, že je úspešný aj v tejto oblasti,“ dodal Vízek.