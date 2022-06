Mladá futbalová rozhodkyňa Karla Šlosiariková: Nadávajú mi, ale menej ako mužským kolegom!

Foto

Hráči sa pozerajú viac na čiaru ako na loptu. Bodaj by nie, keď po nej behá príťažlivá mladá futbalová rozhodkyňa Karla Šlosiariková (19). Sem-tam čelí nevhodným narážkam a urážkam. Vie, že to, čo si vypočuje, by mnohé baby od futbalu odradilo, na ňu to však má opačný efekt. Ešte viac chce všetkým ukázať, že to vie!