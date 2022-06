Dlhy Barcelony už boli neznesiteľné: Predáva sa veľká časť klubu aj televízne práva

Slávny futbalový klub doteraz len smutne sledoval aktivitu konkurentov na prestupovom trhu. Zástupcovia Barcelony mali ruky zviazané dlhom vo výške približne 1,8 miliardy eur. Na mimoriadnom valnom zhromaždení ale členovia správnej rady schválili predaj veľkej časti klubu a televíznych práv.

"Barca je auto Formuly 1 bez paliva so zaseknutým motorom. Musíme to urobiť, pretože už roky sme v strate, zdedili sme veľmi ťažkú situáciu," povedal prezident klubu Joan Laporta o ekonomickej situácii klubu.

Členovia správnej rady rozhodli o predaji 49,95 % akcií spoločnosti Barça Licensing & Merchandising (BLM). "Chceme, aby prišiel investor, ktorý bude rešpektovať identitu a osobitosť klubu."

"Niektoré lákavé ponuky sme odmietli, pretože uchádzač chcel mať nad transakciou príliš veľkú kontrolu. Sme presvedčení, že si musíme udržať väčšinu v klube a musíme ho mať pod kontrolou," povedal Laporta.

Veľkú časť financií získa katalánsky klub z predaja až 25 % televíznych práv na zápasy La Ligy. Na stole bola ponuka aj na predaj 100 % televíznych práv, čo by klubu vynieslo až miliardu eur, no šéfovia sa k tomuto kroku neodvážili.

Celkovo by teda do pokladne malo pribudnúť takmer 600 miliónov eur a určitá čiastka by mohla pomôcť príchodu Roberta Lewandowského. Barcelona za jeho služby nedávno ponúkla 32 miliónov eur, ale vedenie Bayernu ani nereagovalo.

Barcelona are preparing their new official bid for Robert Lewandowski. Laporta's great relationship with his agent Zahavi helped to wait and keep valid verbal agreement on personal terms 🚨🇵🇱 #FCB



Lewandowski's priority has always been Barça, despite Chelsea and PSG approaches. pic.twitter.com/VxbVgJZp3D