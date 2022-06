Diskriminačný trest pre rozhodcu Euroligy: Neuveríte, prečo si už nezapíska

Obeťou skutočne diskriminačného trestu sa stal nemecký rozhodca Benjamin Barth (43). Vedenie Euroligy sa rozhodlo nenominovať ho na ďalší súťažný ročník z veľmi bizarného dôvodu, odmietol sa oholiť.

Samotný arbiter to priznal denníku Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Bolo to jasné a sám by som sa rozhodol rovnako. Samozrejme, vždy bolo mojím snom rozhodovať Euroligu, ale po tom, čo sa stalo, by sa už v neutrálnej práci rozhodcu nedalo pokračovať,“ vyjadril sa Barth.

Nemecký rozhodca sa na zozname rozhodcov neobjavil už počas minulej sezóny Euroligy, situáciu teda chcel riešiť. Je presvedčený o tom, že sa tak stalo, lebo si aj napriek niekoľkým výzvam odmietol oholiť bradu.

"Nechápem, čo sa deje. Aký je rozdiel v tom, či sa oholím alebo nie? Je to forma diskriminácie. Aj keď by som rád pískal v Eurolige, nemôžem to akceptovať," povedal dávnejšie spomínaný rozhodca.

Takisto dodal, že šéf najprestížnejšej európskej basketbalovej súťaže Richard Stokes ho upozornil, aby sa oholil. "Vysvetlil mi, že hlavní tréneri a športoví riaditelia nemajú radi brady a sťažovali by sa na ne," uviedol potrestaný Nemec.

43-ročný rozhodca reagoval aj videom na svojom Instagramovom účte.

Vedenie Euroligy reagovalo oficiálnym vyhlásením, v ktorom sa Barthovi ospravedlnilo za diskriminačné správanie.