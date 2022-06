Hráča Arsenalu vyšetruje kriminálka: Na svedomí má mať státisícový podvod

Londýnsky klub si v polovici posledného kalendárneho mesiaca roku 2021 zmeral sily s tímom Leeds United. O svojom víťazstve rozhodli „kanonieri“ prakticky už v prvom polčase, po ktorom mali na svojom konte trojgólový náskok.

V 86. minúte za stavu 4:1 pre Arsenal však pri rozohrávaní priameho kopu Xhaka obdržal žltú kartu za zdržiavanie hry. Pri lopte stál asi dvadsať sekúnd a vyzeralo to, že čaká na trest od rozhodcu duelu.

Prípad sa však začal zamotávať až po podozrivom zistení - na to, že Švajčiar dostane v posledných desiatich minútach zápasu žltú kartu, bola podaná stávka vo výške 60500 eur a šťastný víťaz si odniesol cez 291-tisíc eur.

Stávková spoločnosť okamžite predala celú záležitosť na prešetrenie Anglickej futbalovej asociácii, keďže sa jednalo o sumu, ktorá výrazne prevyšovala bežnú stávku na udelenie žltej karty. Samotná asociácia však ani po uplynutom polroku vyšetrovania nedospela k záveru a prípadom sa bude zaoberať Národná kriminálna agentúra.

