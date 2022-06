UEFA potrestala lídra West Hamu: Vulgarizmy a obvinenie rozhodcu z korupcie

Obaja pykajú za nešportové správanie v zápase Európskej ligy proti Eintrachtu Frankfurt.

Moyesa potrestali za to, že kopol loptu príliš silno smerom k podávačovi lôpt. Od rozhodcu za to uvidel v zápase priamu červenú kartu. Anglický stredopoliar po prehre 0:1 proti neskoršiemu víťazovi súťaže obvinil rozhodcu z korupcie. Informovala DPA.

Declan rice is a brilliant player. But this isn’t great. Blatant red card. They weren’t good enough either leg. Great shame - they just didn’t quite turn up. But also hilarious how Sunday league this chat is. pic.twitter.com/vCsZCCcNyD