Afričania šaleli: Sadio Mané si počas voľna zahral futbal s kamarátmi zo Senegalu

Sadio Mane v rodnom Senegale zorganizoval charitatívny zápas. Zahral si futbal so svojimi priateľmi z detstva. Stretnutie sa odohralo v daždi na neupravenom ihrisku v Bambali. Rýchlonohý futbalista taktiež ukázal trofej za víťazstvo na Africkom pohári národov 2022.

Sadio Mane playing football and parading the AFCON trophy in his hometown in Senegal 🇸🇳❤️ pic.twitter.com/YyiSB4FPrp