Skvelý výkon mladej akvabely v premiére na MS: Chiara siahala na finále

Už úvodný deň svetového šampionátu v plaveckých športoch v Buaešti priniesol Slovensku prvý úspech. O historicky druhé najlepšie umiestnenie našej synchronizovanej plavkyne v individuálnej disciplíne sa zaslúžila Chiara Dikyová (18).

Členka Team Slovakia MŠVVaŠ, pre ktorú to bola premiéra v takejto konkurencii obsadila v piatkovej kvalifikácii disciplíny technické sólo 16. miesto s výslednou známkou 77,5403 bodu, pričom sa postup do dvanásťčlenného finále jej chýbali tri body! Tento bodový zisk je jej osobným maximom.



V hodnotení technických prvkov dostala dokonca celkovo siedmu najlepšiu známku vďaka vydarenému závarečnému elementu zvanému Barrracuda Continuous Spin. Jej výkon je o to cennejší, že mala na prípravu nejasné podmienky a to aj napriek splneným kritériám a vynikajúcim výsledkom z predošlého roka stále nebola zaradená do reprezentačného družstva seniorov. Navyše nemá so sebou svoju osobnú trénerku a choreografku Noru Szauderovú.



Chiara Dikyová sa na svetovom šampionáte predstaví ešte v dvoch tímoch disciplínach.