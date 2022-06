Bývalý reprezentant Marek Ujlaky bude EURO juniorov intenzívne prežívať: Ak nastúpi syn, vyhŕknu mi slzy!

Plní si sny. Len pred pár dňami podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu a dnes môže nastúpiť na domácom európskom šampionáte kategórie do 19 rokov proti Francúzom. Reč je o obrancovi Spartaka Trnava Marekovi Ujlakym (18), synovi bývalého výborného futbalistu Mareka Ujlakyho (48). Ten prezradil, že ak sa junior objaví na trávniku, od šťastia sa mu zaligoce v očiach.

Marek Ujlaky junior síce absolvoval prvoligovú premiéru ešte v apríli 2021, keď mu pri nástupe na trávnik dokonca dali kapitánsku pásku, ale len pred pár dňami podpísal s Trnavou svoju prvú profesionálnu zmluvu. „Som nesmierne šťastný a vďačný Spartaku, že mi ponúkol kontrakt. Je to zároveň veľké povzbudenie pred začínajúcim sa EURO, na ktoré sa veľmi teším a verím, že sa nám bude na ňom dariť,“ vyjadril sa syn jednej z trnavských legiend, ktorá prežíva rovnaké pocity.

„Pred dvomi rokmi, keď sme boli s Marekom na dovolenke, tak som sa ho opýtal, aké má ciele a plány do budúcnosti. On mi odpovedal, že by raz chcel mať profesionálnu zmluvu a reprezentovať. Vyzerá to tak, že si začína plniť sny, ale v tejto chvíli to ešte veľa neznamená. Nikde nie je napísané, že teraz bude pravidelne nastupovať. Ešte ho čaká veľa roboty, ale doprial by som mu kariéru, akú som mal ja,“ skonštatoval bývalý výborný futbalista, ktorý v rokoch 1995 až 2001 odohral v najcennejšom drese tridsaťdeväť zápasov a strelil dva góly.

„Samozrejme, že som už teraz na neho pyšný. Zápasy na EURO budem sledovať a intenzívne prežívať. A keď Marek nastúpi, tak mi určite vyhŕknu slzy, rovnako ako pri jeho ligovej premiére,“ dodal Ujlaky starší.

Plán zápasov slovenskej „devätnástky“

18. 6. 17.30 hod. Trnava Slovensko - Francúzsko

21. 6. 17.30 hod. Trnava Slovensko - Taliansko

24. 6. 17.30 hod. Trnava Slovensko - Rumunsko

Všetky zápasy odvysiela RTVS Šport.