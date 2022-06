Slováci štartujú na ME proti trojnásobným šampiónom, tréner Rusnák: Tešme sa

Stretnutím domácej reprezentácie s trojnásobnými šampiónmi z Francúzska odštartuje v sobotu 18. júna na Slovensku finálový turnaj majstrovstiev Európy futbalistov do 19 rokov.

Ďalšími súpermi zverencov trénera Alberta Rusnáka v A-skupine sú Taliansko (21. júna) a Rumunsko (24. júna). Všetky tri zápasy odohrá výber organizátora šampionátu na Štadióne Antona Malatinského v Trnave s úvodným výkopom o 17.30 h. Aprílový žreb prisúdil do B-skupiny Anglicko, Izrael, Srbsko a Rakúsko.

Prvé dva tímy z "áčka" aj "béčka" postúpia do semifinále a zároveň na MS 2023 hráčov do 20 rokov v Indonézii. Piatu európsku miestenku na svetový šampionát si vybojuje víťaz play off medzi mužstvami na tretích miestach. Finále sa uskutoční 1. júla o 20.00 h v Trnave, ktorá bude hostiť aj stretnutia A-skupiny a jedno semifinále.

Hrať sa bude tiež v Dunajskej Strede (A-skupina, semifinále), Banskej Bystrici, Žiari nad Hronom (B-skupina) a Senci (play off MS). Ambasádori turnaja sú bývalý kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel a útočník Róbert Vittek. Vstupné na zápasy v skupinách je 1 euro, na semifinále a play off MS 2 eurá, na finále 3 eurá.

Úradujúcimi európskymi šampiónmi tejto vekovej kategórie sú Španieli, rekordní 11-násobní víťazi sa však na Slovensku nepredstavia. Šampionát devätnástok sa koná po dvojročnej odmlke zavinenej pandémiou koronavírusu, naposledy v roku 2019 Španieli triumfovali vo finále v Arménsku nad Portugalskom 2:0.

Do konečnej nominácie slovenskej reprezentácie sa dostalo 18 hráčov do poľa a dvaja brankári. "S mužstvom pracujeme rok a pol, prehľad o hráčoch teda máme veľmi dobrý. Nebolo nič príjemné poslať piatich chlapcov domov, všetci boli odhodlaní zabojovať, ale napokon to zobrali športovo. Museli sme sa rozhodnúť a dovolím si tvrdiť, že konečná nominácia je to najlepšie, čo môžeme slovenskému fanúšikovi ponúknuť," vyjadril sa k nepopulárnemu rezu v kádri tréner Rusnák.

Lídrov v tíme je podľa jeho slov niekoľko. Patria k nim stopér Sebastián Kóša, stredopoliar Dominik Hollý a kapitán mužstva Timotej Jambor, ktorý nastupuje na poste útočníka. "Kostru mužstva máme dobre vyskladanú, ale, samozrejme, rozhodne to, čo dokážeme na ihrisku. Sebo (Kóša - pozn.) pôsobí profesionálnym dojmom, má taký prístup ku všetkým povinnostiam. Prišiel k nám z dvadsaťjednotky po dohode s trénerom Kentošom a myslím si, že prechod k nám bol bezproblémový, ihneď zapadol do kolektívu. Mal pre drobné šrámy tréningový výpadok, ale realizačný tím robil maximum, aby bol v poriadku," poznamenal slovenskej 19-ky.

Podľa Rusnáka panuje v slovenskom tíme pred štartom šampionátu dobrá nálada, všetci sa naň tešia. "Keď som prišiel k reprezentácii, vravel som hráčom, že tieto ME sú pred nás všetkých dar a súčasne odmena za ich prácu. Vážme si to, pretože ME sa na Slovensku nehrajú každý rok. Je to fantastická príležitosť ukázať sa a porovnať sa s tými najlepšími. Čaká nás neskutočná výzva proti kvalitným súperom. Všetci z nich predviedli svoju silu v dvoch kvalifikačných turnajoch, nik sa tu neocitol náhodou."

Prvým súperom Slovákov budú Francúzi, ktorých Rusnák spolu s mladými Angličanmi považuje za favoritov turnaja. "Všetko sú to skvelí hráči, ktorí pravidelne nastupujú za kluby prvej a druhej francúzskej ligy. Taliani sú veľmi organizovaní s rýchlym prechodom do útoku a Rumunsko by som tiež nepodceňoval. Majú tiež veľmi šikovných, technických a rýchlych hráčov. Čaká nás veľká previerka, ale tešme sa na ňu! S Francúzmi sme na turnaji v Slovinsku dokázali remizovať 1:1. Presvedčili sme sa, že sa dá s nimi hrať, ak dáme do toho srdiečko, bojovnosť a predvedieme 200-percentné výkony. Zdolávať ich nebudeme, ale zdolať ich môžeme."

Kormidelník slovenského tímu apeluje na fanúšikov, aby ho prišli podporiť v čo najväčšom počte. "Chcem vyzvať trnavského diváka, aby vo svojom chráme vytvoril povestnú výbornú atmosféru. V tíme sú aj dvaja hráči zo Spartaka, čo by pre ľudí mohlo byť lákadlo. Pomoc publika budeme potrebovať," dodal Rusnák, ktorý si nechce šampionát iba "užiť": "Ak nemáte vysoké ciele, nesnívate o nich, nikdy na ne nedosiahnete. Ten náš je postup zo skupiny, resp. na majstrovstvá sveta."

Nominácia SR na ME do 19 rokov:

Brankári: Filip Baláž (MFK Dukla Banská Bystrica), Adam Hrdina (ŠK Slovan Bratislava)

Obrancovia: Jakub Luka (MFK Ružomberok), Samuel Kopásek (MŠK Žilina), Sebastián Kóša (Spartak Trnava), Šimon Mičuda (AS Trenčín), Nicolas Šikula (FK Železiarne Podbrezová), Marek Ujlaky (Spartak Trnava)

Stredopoliari: Artur Gajdoš (AS Trenčín), Adam Gaži (AS Trenčín), Gabriel Halabrín (FK Senica), Dominik Hollý (AS Trenčín), Martin Oravec (MŠK Žilina), Mário Sauer (MŠK Žilina), Viktor Sliacky (FC Petržalka), Máté Szolgai (DAC 1904 Dunajská Streda), Dominik Šnajder (MŠK Žilina)

Útočníci: Adam Griger (LASK Linz), Timotej Jambor (MŠK Žilina), Martin Mišovič (ŠK Slovan Bratislava)

Realizačný tím

Hlavný tréner: Albert Rusnák

Asistent trénera: Marek Ondrík

Tréner brankárov: Ivo Pilip

Kondičný tréner: Tomáš Vacula

Tréner pre hráčske funkcie: Peter Štefaňák

Manažér tímu: Martin Jakubko

Lekári: Peter Polan, Róbert Filep

Fyzioterapeuti: Martin Kučera, Peter Hermel

Masér: Bohuslav Slatkovský

Mentálna trénerka: Zuzana Pšenáková

Technický vedúci: Vladimír Dančík

ME 2022 futbalistov do 19 rokov:

A-skupina: Slovensko, Rumunsko, Taliansko, Francúzsko

B-skupina: Anglicko, Izrael, Srbsko, Rakúsko

Program zápasov

A-skupina:

18. júna: Slovensko - Francúzsko (17.30, Trnava), Taliansko - Rumunsko (20.00, Dunajská Streda)

21. júna: Slovensko - Taliansko (17.30, Trnava), Rumunsko - Francúzsko (20.00, Dunajská Streda)

24. júna: Rumunsko - Slovensko (17.30, Trnava), Francúzsko - Taliansko (17.30, Dunajská Streda)

B-skupina:

19. júna: Srbsko - Izrael (17.30, Žiar nad Hronom), Anglicko - Rakúsko (20.00, Banská Bystrica)

22. júna: Izrael - Rakúsko (17.30, Žiar nad Hronom), Anglicko - Srbsko (20.00, Banská Bystrica)

25. júna: Izrael - Anglicko (20.00, Žiar nad Hronom), Rakúsko - Srbsko (20.00, Banská Bystrica)

Play off MS:

28. júna: 3A - 3B (17.00, Senec)

Semifinále:

28. júna: 1A - 2B (17.00, Trnava/Dunajská Streda), 1B - 2A (20.00, Trnava/Dunajská Streda)

Finále:

1. júla: víťaz semifinále 1 - víťaz semifinále 2 (20.00, Trnava)

Štadióny:

Trnava (A-skupina, semifinále, finále, kapacita: 18.100)

Dunajská Streda (A-skupina, semifinále, kapacita: 12.525)

Banská Bystrica (B-skupina, kapacita: 7381)

Žiar nad Hronom (B-skupina, kapacita: 2300)

Senec (play off MS, kapacita: 3264)

Prehľad finálových zápasov od r. 2002:

2002 Španielsko - Nemecko 1:0 (hralo sa v Nórsku)

2003 Taliansko - Portugalsko 2:0 (Lichtenštajnsko)

2004 Španielsko - Turecko 1:0 (Švajčiarsko)

2005 Francúzsko - Anglicko 3:1 (Sev. Írsko)

2006 Španielsko - Škótsko 2:1 (Poľsko)

2007 Španielsko - Grécko 1:0 (Rakúsko)

2008 Nemecko - Taliansko 3:1 (Česko)

2009 Ukrajina - Anglicko 2:0 (Ukrajina)

2010 Francúzsko - Španielsko 2:1 (Francúzsko)

2011 Španielsko - Česko 3:2 pp (Rumunsko)

2012 Španielsko - Grécko 1:0 (Estónsko)

2013 Srbsko - Francúzsko 1:0 (Litva)

2014 Nemecko - Portugalsko 1:0 (Maďarsko)

2015 Španielsko - Rusko 2:0 (Grécko)

2016 Francúzsko - Taliansko 4:0 (Nemecko)

2017 Anglicko - Portugalsko 2:1 (Gruzínsko)

2018 Portugalsko - Taliansko 4:3 pp (Fínsko)

2019 Španielsko - Portugalsko 2:0 (Arménsko)

2020 nehralo sa pre pandémiu COVID-19

2021 nehralo sa pre pandémiu COVID-19