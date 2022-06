Chorvátska futbalová hviezda má odkaz: Neriešte či som sexy, ale ako hrám futbal!

Všetky sexistické poznámky a odkazy ju vytáčajú! Hádam najkrajšia futbalistka na svete, Chorvátka Ana Maria Markovičová (22), nemá rada, keď jej fotografie dostávajú prívlastok sexy.

Z duše to nenávidí a všetkým autorom tohto spojenia odkazuje, že je v prvom rade futbalistka!

Ženský futbal sa pomaly popularitou vyrovnáva tomu mužskému. Nielen preto, že ženy sa naučili hrať naozaj dobrý futbal. Starajú sa o to najmä baby, na ktoré sa dá pozerať nech už robia čokoľvek! A hráčka švajčiarskeho Grasshoppers Zürich a chorvátska reprezentantka je toho príkladom. Komplimenty jej robia dobre, ale sexistické poznámky jej dvíhajú adrenalín.

Stredopoliarka Ana, ktorá sa narodila vo Švajčiarsku, pripustila, že popularita je pozitívna, no má aj dosť negatív. „Dobre sa mi čítajú články, kde o mne hovoria, že som jedna z najkrajších futbalistiek, no keď sa to otočilo na najsexy futbalistku, už sa mi to nepáči,“ priznala plavovláska, ktorej počet nasledovníkov na instagramovom profile už prekročil 600 000. Vytáčajú ju aj odvážlivci, ktorí sa vydávajú za manažérov, ale o futbale nemajú ani šajn. Ako prezradila, živí ju futbal, ale už má čo-to za sebou aj v modelingovej brandži.