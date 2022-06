Curry sa dočkal najprestížnejšieho ocenenia v NBA: Je to niečo výnimočné!

Stephen Curry sa v 34 rokoch dočkal najprestížnejšieho ocenenia, aké môže basketbalista v NBA získať. Stredného rozohrávača Golden State Warriors vyhlásili za najužitočnejšieho hráča (MVP) finále.

Svoju púť na basketbalový panteón zavŕšil symbolicky 34 bodmi v šiestom zápase finálovej série proti Bostonu Celtics.

Curry bol hviezdou tímu už v roku 2015, keď Warriors triumfovali v NBA prvýkrát od roku 1975. Cenu MVP však vtedy dostal prekvapujúco, no úplne zaslúžene Andre Iguodala, predovšetkým za bránenie LeBrona Jamesa v sérii proti Clevelandu. Pri ďalších úspechoch klubu v rokoch 2017 a 2018 bol ťahúňom mužstva Kevin Durant.

Titul Golden State v skončenej sezóne je miernym prekvapením. Tím sa predstavil vo finále ešte aj v roku 2019, no potom prišiel prudký pád a predchádzajúce dva ročníky Warriors play off nehrali. Durant prijal ponuku Brooklynu, ktorý mu po roztrhnutí achilovky ponúkol dlhodobú zmluvu. Dve ťažké zranenia odstavili z palubovky na dva a pol roka ďalšiu oporu mužstva Klaya Thompsona.

V roku 2020 sa Warriors ocitli na úplnom dne ligy a veľa z toho nevyťažili. Mohli síce draftovať z 2. pozície, no talentovaný pivot James Wiseman sa taktiež zranil a uplynulú sezónu vynechal. Klub navyše verejne priznal, že očakával ukončenie jeho rehabilitácie pred štartom play off a nehľadal za neho náhradu pred uzávierkou trejdov. V závere základnej časti si Curry poranil zápästie, Thompson sa iba pomaly vracal do formy.

Do vyraďovacej časti vstúpil klub z 3. priečky Západnej konferencie. Suverénneho lídra základnej časti z Phoenixu mu "odpratal" z cesty Luka Dončič a jeho Dallas. Finále začal lepšie Boston, ktorý zvíťazil na palubovke súpera v prvom meraní síl. V štvrtom zápase boli Celtics veľmi blízko k stavu 3:1 na zápasy, no nezvládli štvrtú štvrtinu.

"Uplynulé dva mesiace, tri roky, predchádzajúcich 48 hodín. Všetko to bol kolotoč emócií na palubovke a aj mimo nej. Každý deň si tým musíte prejsť a snažíte sa prísť na to, ako si splniť váš sen a dosiahnuť stanovený cieľ. Keď teraz spomínam na tie epizódy, mám zimomriavky," hľadal slová po záverečnom zápase sezóny Curry, ktorého citovala agentúra AFP.

Curry získal cenu MVP paradoxne v čase, keď už má výkonnostný vrchol za sebou. V piatom zápase sa mu vôbec nedarilo. Hráči Bostonu ho ubránili na 16 bodoch a vo svojom 133. zápase play off prvýkrát netrafil trojku. Vtedy však Warriors ukázali, že sú silný kolektív a nie tím jednej hviezdy a duel vyhrali. V minulosti Golden State získavalo tituly zásluhou kvalitnej streľby z perimetra. Svoj najnovší úspech však dosiahlo predovšetkým zásluhou asistencií. Žiaden tím v lige neskóroval viackrát po asistenciách ako Warriors a loptu rozdával v prvom rade Curry.

"Tento titul je iný, jednoznačne. To je aj dôvod, prečo je vo mne toľko emócií. Predošlé úspechy boli našou ťarchou. Nesmeli sme sa však rozptyľovať a každý hráč v tíme musel pochopiť svoj účel. Podarilo sa nám vrátiť späť na vrchol a je to niečo výnimočné," dodal dojatý Curry, ktorý si získal množstvo priaznivcov najmä vďaka tomu, že sa dokázal presadiť v najkvalitnejšej súťaži sveta i napriek nevysokému vzrastu.