UEFA ešte nemá dosť! Pre kluby plánuje vytvoriť ďalšiu futbalovú súťaž

Opäť sa začína špekulovať. Posledné správy z UEFA naznačujú, že sa chystá vytvorenie ďalšej nadnárodnej európskej súťaže. Malo by ísť o presezónny miniturnaj v Amerike, ktoré by sa zúčastnili 4 najlepšie tímy podľa koeficientu.

Realizáciou tohto nápadu zo strany UEFA by tak nevznikla v poradí už štvrtá celosezónna európska súťaž, ale len zámorský predsezónny miniturnaj pre kvarteto najlepších klubov podľa koeficientu. Predpokladá sa, že víťaz Ligy majstrov by mal účasť zaručenú. Turnaj by sa mal konať na začiatku každej sezóny a tesne pred skupinovou fázou Ligy majsrtrov.

Samotná Myšlienka sa s vysokou pravdepodobnosťou možno dočká oficiálneho schválenie, no podľa francúzskeho športového denníka L'Equipe sa zatiaľ jedná len o nápad. To potvrdil aj šéf UEFA Alexander Čeferin, ktorý v tejto súvislosti kontaktoval agentúru AFP.

Očakáva sa však, že novú formu turnaja jednotlivé kluby nepodporia. Enormný počet zápasov, ktorý by vďaka predsezónnej súťaži ešte narástol je desivou vidinou.