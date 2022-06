Obrovská smola! Historický úspech tímu ARC zmaril kameň

Životný úspech bol na dosah, no osud to zariadil inak! Tím ARC Bratislava mohol na slávnych pretekoch 24 h Le Mans prepísať históriu, no všetko zmaril kameň, ktorý si za svoj cieľ vybral práve chladič slovenského auta.

Posádka ARC viedla svoju kategóriu LMP2 Pro/Am dlhých 14 hodín, no po rane osudu stratili až 5 kôl, ktoré sa už nedali dobehnúť. ARC nakoniec obsadilo v celkovom hodnotení 26. miesto so stratou 20 kôl na víťazov, vo svojej kategórii LMP2 Pro/Am z toho bola po zásahu kameňa do chladiča nakoniec až šiesta priečka. Otvoriť galériu Automobilový pretekár Miro Konôpka. Zdroj: anc Posádku prototypu Oreca 07-Gibson s číslom 44 tvorili Slovák Miro Konôpka spoločne s Holanďanom Bentom Viscaalom a Francúzom Tristanom Vautierom. „Spravil som všetko pre to, aby to tento rok mohol byť historický úspech. Jazdci boli kvalitní, počasie nám vyšlo, dobrí mechanici, žiaden kiks, žiadna havária. Celých 14 hodín sme viedli našu skupinu, všetko nám išlo, no kameň si nás vybral. Zo 62 áut zasiahol práve náš chladič. Museli sme preto zastaviť, čím sme stratili 5 kôl,“ zhodnotil pokorne šéf tímu Miro Konôpka.