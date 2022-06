Moravčík o vážnom adeptovi na trénera našej repre a kamarátovi: Pod ním by si hráči nerobili, čo chcú!

Opäť česká stopa? Futbalová reprezentácia stojí po pol roku pred novou trénerskou dilemou. Štefan Tarkovič (49) vydržal na lavičke iba dva zápasy Ligy národov. Vyhnali ho z nej nepresvedčivé výkony mužstva proti Bielorusku a Kazachstanu.

Keďže Vladimír Weiss (57) uprednostnil zotrvanie v Slovane, zväz obrátil pozornosť na Ivana Hašeka (58), ktorý viedol naposledy Libanon. Jeho bývalý spoluhráč z národného tímu a kamarát Ľubomír Moravčík (56) pre Nový Čas priznal, že by to bola skvelá voľba.

Prečo si myslíte, že by to mal byť Hašek?

Ivan je symbol úspechu. Zažil Československo. Slováci sú mu blízki. Vždy bol priateľský. Už vo federálnej reprezentácii sa ukázal ako veľmi dobrý kapitán. Ja mu dôverujem. Verím, že by potiahol našu reprezentáciu vyššie. A aspoň by som si s ním skočiť občas zahrať golf (smiech).

Je aj dobrý psychológ?

Je to správny muž. Líder. Víťazný typ. On by dal naše mužstvo do poriadku. O tom som stopercentne presvedčený. Ako šéf kabíny výrazne prispel k postupu Československa do štvrťfinále MS 1990 v Taliansku. Vedel perfektne stmeliť kolektív.

Bol by Hašek dostatočnou autoritou na našej lavičke?

Ivan vládne tvrdou rukou. Pod jeho vedením by si hráči nerobili, čo chcú. Ak by bol Škriniar na ihrisku aj v Azerbajdžane a v Kazachstane, asi by nakopal do zadku hráčov, ktorí si myslia, že už preskočili tri metre, hoci ešte nevyskočili ani meter päťdesiat. A keby sa nejaký mladík hádal so mnou na trávniku tak, ako s kapitánom Kuckom, asi ho zabijem. To je nepredstaviteľné.

Ste s Ivanom v kontakte aj dnes?

Stále sme dobrí kamaráti. Často sme si volali už počas hráčskej kariéry vo Francúzsku. Boli to aj hodinové rozhovory. Vždy sme si mali čo povedať. Veľmi by ma potešilo, ak by sa práve on stal trénerom Slovenska.

Bola chyba, že sa na lavičku vrátil Tarkovič?

Vo dvoch zápasoch sme sklamali, čo ho stálo hlavu. Bol príliš mäkký na hráčov. Chcel byť s nimi kamarát v štýle „veľa cukru, málo biča“. Je pravda, že s hráčmi treba vychádzať dobre, lebo nie sú zasrani, ktorých môže tréner prefackať. Ak im však raz dáte dôveru, potom musia za odmenu hrýzť zem.

Kto bol vaším favoritom na trénerský post?

Vždy som bol za to, aby reprezentáciu viedol Slovák alebo Čech. Nám nedá nikto nič zadarmo. U nás, na rozdiel trebárs od Maďarov, úspech nechce nik. Možno len Kováčik (prezident zväzu - pozn. red.) a hráči. Ostatní na to kašlú. Slovenský futbal je podvyživený. Mojím tromfom bol Vlado Weiss. Žiaľ, rozhodol sa pre Slovan.

Čo by sa malo zmeniť po príchode nového trénera?

Prvoradé je mať dobrú kabínu a chuť dosiahnuť úspech. Naši hráči boli už pred zápasmi unavení, bez iskry a formy. Lamentovali, koľko budú lietať a hrať 4 zápasy za 10 dní. Hľadali len negatíva a ospravedlnenia. To sa musí zlepšiť. Do reprezentácie majú chodiť tí, ktorí si to zaslúžia a odovzdajú v nej maximum. A nie tí, ktorí si prídu len zahrať. Tento výber bol zlý.

