Prvá zmena v kádri Slovana Bratislava: Končí dlhoročný kapitán tímu!

Bulharský futbalista Vasil Božikov (34) opúšťa tím úradujúceho slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava.

Belasý dres si obliekal od júla 2017. "Spojenie najúspešnejšieho slovenského klubu a Vasila Božikova trvalo takmer presne päť rokov. Teraz sa cesty belasých a Vasila po vypršaní kontraktu rozchádzajú, no sme pevne presvedčení a veríme, že náš dlhoročný kapitán zostane aj na diaľku súčasťou belasej rodiny," informoval Slovan na svojom webe.

Božikov odohral za Slovan celkovo 156 súťažných zápasov, v ktorých strelil päť gólov. Dva boli zvlášť cenné – skóroval vo finále Slovnaft Cupu 2017/18 s Ružomberkom (3:1) a peknou hlavičkou vyrovnal skóre v zápase tretieho kola kvalifikácie Európskej ligy 2018/19 s Rapidom Viedeň (2:1).

Vasil Božikov bol kapitán pri štyroch majstrovských tituloch (2019, 2020, 2021, 2022) a pri troch Slovenských pohároch (2018, 2020, 2021). Dvakrát si s belasými zahral v skupinovej fáze Európskej ligy, resp. Európskej konferenčnej ligy.

"Vasilovi v prvom rade patrí naše veľké poďakovanie za všetko, čo pre Slovan odviedol. Patril k prvým hráčom, ktorí prišli v rámci prípravy kádra pre novú éru na Tehelnom poli. Do bodky splnil všetko, čo sme od neho očakávali, a pridal k tomu ešte oveľa viac. Stal sa jedným zo symbolov našej éry so štyrmi majstrovskými titulmi po sebe. Vo futbale ani v živote žiaľ nič netrvá večne a zmeny sú jeho neodmysliteľnou súčasťou. Naše cesty s Vasilom sa rozchádzajú, na Tehelnom poli ho však v budúcnosti kedykoľvek veľmi radi uvidíme. Zanechal u nás nezmazateľnú stopu. Ešte raz mu ďakujeme a želáme do ďalšieho života i kariéry všetko dobré,“ povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.