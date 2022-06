Brankár Redmayne valcuje internet: Tancoval a ešte aj TOTO urobil

Austrálsky futbalový brankár Andrew Redmayne (33) sa stal internetovou senzáciou, a to nielen vďaka svojim netradičným tanečným kreáciám počas jedenástkového rozstrelu v interkontinentálnej baráži MS 2022 s Peru.

"Socceroos" pomohol k postupu na šampionát aj tým, že počas rozstrelu odhodil fľašu s vodou náprotivka Pedra Galleseho, čo dodatočne odhalil videozáznam. Na fľaši mal peruánsky brankár pripnutý papierik, ten mu ukazoval, na ktorú stranu zvyknú kopať svoje pokusy hráči Austrálie.

Austrálčania sa piatykrát za sebou prebojovali na MS po tom, ako uspeli v pondelkovej baráži v katarskom Al-Rajjáne. V riadnom hracom čase i po predĺžení hrali s Peru nerozhodne 0:0, uspeli až po dramatickom jedenástkovom rozstrele, ktorý vyhrali 5:4. Pred ním austrálsky tréner Graham Arnold stiahol z ihriska brankársku jednotku Mathewa Ryana a poslal medzi žrde náhradníka Redmaynea, špecialistu na pokutové kopy.

Bradatý brankár zaujal svojimi "tancami" na bránkovej čiare, ktorými sa snažil rozptýliť hráčov súpera pred ich jedenástkovými pokusmi. V šiestej sérii napokon zneškodnil strelu Alexa Valeru, čím rozhodol o postupe svojho tímu na MS do Kataru.

Neskôr sa na internet dostalo video, ktoré ukázalo, že Redmayne za stavu 2:2 odhodil za reklamný panel Galleseho fľašu s vodou. Pripnutý "ťahák" z nej síce vypadol, no austrálsky brankár si to všimol, zdvihol ho z trávnika a odhodil aj ten. Gallese sa už koncentroval na ďalší kop súpera a Redmaynovu "sabotáž" si nevšimol.

"Áno, stalo sa to, hovorili sme o tom," priznal neskôr 33-ročný Redmayne. "Ak by sme mali poznámky na fľaši my a súper by to zbadal, tiež by ju zahodil niekam ďaleko. Viem, čo to znamená pre hráčov. Cítil som, že toto je moment, v ktorom ´buď zabijem, alebo budem zabitý´. Tak som to spravil," prezradil Redmayne pre austrálske médiá.

Papierik s číslami hráčov a ich preferovanými stranami pri jedenástkových kopoch je súčasť taktických plánov viacerých futbalových brankárov. Podobné ťaháky zvykne používať napríklad Jordan Pickford, brankár anglickej reprezentácie. Redmayne sa stal v rodnej krajine hrdinom, no jeho kúsok sa nepáčil fanúšikom v Peru. Tamojší televízny vysielateľ Movistar Deportes nazval odhodenie fľaše "špinavou hrou".