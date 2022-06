Colorado zdolalo v 1. finále Tampu s Černákom, ujalo sa vedenia vo finále

Hokejisti Colorada Avalanche úspešne vstúpili do finálovej série play off NHL. V úvodnom zápase zdolali v noci na štvrtok dvojnásobného obhajcu Stanleyho pohára Tampu Bay Lightning 4:3 po predĺžení. O víťazstve domácich rozhodol v 83. sekunde predĺženia Andre Burakovsky.

Slovenský obranca Erik Černák odohral za hostí 19:53 min., rozdal tri hity a zblokoval päť striel súpera - najviac spomedzi všetkých hráčov na ľade.

Tampe sa nevydaril úvod stretnutia, už v 10. minúte prehrávala 0:2, no postupne sa rozbehla a v druhej tretine dokázala vyrovnať z 1:3 na 3:3. V 2. minúte predĺženia si však hostia nedali pozor na akciu J.T. Comphera, jeho pokus síce dokázali zblokovať, no k puku sa dostal Valerij Ničuškin, ktorý nabil Burakovskému a švédsky krídelník strelou z prvej rozhodol o triumfe Colorada. "Je to skvelý pocit. Myslím si, že sme celý zápas skutočne tvrdo bojovali. V druhej tretine sme mali trochu výpadok po mentálnej stránke, nevyhrávali sme súboje o puk, no v tretej časti sme sa z toho otriasli," povedal Burakovsky, ktorý skóroval druhýkrát v tohtoročnej vyraďovačke.

"Andre hral v uplynulých zápasoch vynikajúco a ten gól si zaslúžil. Má výbornú strelu a celkovo predvádza pekné akcie," vyjadril sa na adresu strelca rozhodujúceho gólu spoluhráč Mikko Rantanen. Ničuškin a Gabriel Landeskog prispeli k víťazstvu zhodne gólom a asistenciou, Rantanen mal dve asistencie.

Colorado nastúpilo v bránke s Darcym Kuemperom. Ten sa uzdravil po zranení, ktoré utrpel v prvom zápase finále Západnej konferencie proti Edmontonu, a tréneri ho uprednostnili pred Čechom Pavlom Francouzom. V úvodnom finálovom dueli predviedol 20 úspešných zákrokov. Naopak, po operácii palca nebol k dispozícii center Nazem Kadri a ani ďalší útočník "lavíny" Andrew Cogliano. Ďalší dôležitý gól v play off strelil Artturi Lehkonen, ktorý prišiel do Denveru pred uzávierkou výmien z Montrealu.

V prvej tretine zvýšil na 3:1 a pre svoj tím odviedol kus dobrej práce v oslabeniach. "Predvádzali sme výborný forčeking a dokázali sme vyhadzovať puky von z nášho pásma," vyjadril sa o skvele zvládnutých oslabeniach fínsky útočník, ktorého pochválil aj tréner Colorada Jared Bednar: "Je pre nás významný X-faktor. Musím vyzdvihnúť silu kolektívu, tím sa dnes držal herného plánu, aj keď súper dokázal vyrovnať z 1:3 na 3:3. Ukázali sme veľkú odolnosť."

Do zostavy Lightning sa po vynechaní 10 zápasov vrátil Brayden Point, nastúpil prvýkrát od zranenia v dolnej časti tela, ktoré si privodil v 1. kole v zápase č.7 s Torontom. Elitný center nastúpil v strede tretieho útoku Tampy a pripísal si asistenciu pri prvom góle z hokejky Nicka Paula. "Vyhral zaslúžene lepší tím. Treba súperovi zložiť poklonu za to, ako zvládol prvý zápas. Nemyslím si, že sme podali náš najlepší výkon, ak chceme vo finále uspieť a takého silného súpera zdolať, musíme sa zlepšiť. Napriek prehre boli v našej hre pozitívne prvky, na ktorých môžeme stavať," povedal podľa AP tréner Tampy Jon Cooper.

Hráčom Avalanche vyšla najmä prvá tretina, v ktorej dali tri góly z 15 striel. Brankár "bleskov" Andrej Vasilevskij mal 34 úspešných zákrokov, prvýkrát v kariére (po 99 stretnutiach) inkasoval v zápase play off v prvej tretine viac ako dva góly. Colorado prestrieľalo súpera 38:23. Ak chce Tampa pomýšľať na zisk tretieho pohára za sebou a napodobniť tak úspech dynastie New Yorku Islanders z rokov 1980-83, bude musieť v ďalších zápasoch herne pridať. "Dokázali sme sa vrátiť do zápasu, vyrovnali sme a dostali duel do predĺženia. V ňom je už možné všetko. Samozrejme, takýto štart do série sme si neželali. Budeme musieť zmeniť niektoré veci a určite mať lepší vstup do ďalšieho duelu," tvrdil kapitán Tampy Steven Stamkos.

Druhý zápas finálovej série o Stanleyho pohár je na programe v noci na nedeľu o 2.00 SELČ opäť v Denveri.

Finále play off NHL - 1. zápas:

Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning 4:3 pp (3:1, 0:2, 0:0 - 1:0)

Góly: 8. Landeskog (Rantanen, Byram), 10. Ničuškin (MacKinnon), 18. Lehkonen (Rantanen, Landeskog), 62. Burakovsky (Ničuškin, Compher) - 13. Paul (Hedman, Point), 33. Palát (Kučerov, McDonagh), 34. Sergačov (Hagel, Cirelli). Rozhodovali: Dwyer, Sutherland - Barton, Daisy, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 17.778 divákov. /stav série: 1:0/

Vstup do finálovej série vyšiel lepšie domácim. V úvodnom zápase v Ball Arene hýrili pohybom a v 8. minúte sa ujali vedenia zásluhou kapitána Landeskoga, keď jeho strela z ľavého kruhu spoza Černáka prepadla Vasilevskému popod lapačku. O necelé dve minúty hráči Lightning nedokázali vyhodiť puk z obranného pásma, dostal sa k nemu Ničuškin a ten prekonal krajana v bránke Tampy tentoraz strelou na vyrážačku - 2:0. Až tento moment prebral úradujúceho šampióna. Pomohlo mu zaváhanie obrancu Erika Johnsona, ktorý sa nechal v súboji o puk predbehnúť dôrazným Paulom, ten zamiešal puk pred Kuemperom a aj so šťastím znížil. Colorado však išlo do šatne predsa len s dvojgólovým náskokom. V 18. minúte využilo presilovku 5 na 3, keď Rantanen našiel na zadnej žŕdke čepeľ hokejky Lehkonena - 3:1. Domáci v prvej tretine prestrieľali "blesky" 15:8. Hostia však v druhej časti zapli na vyššie obrátky a v rozmedzí 33.-34. minúty v priebehu 48 sekúnd zmazali dvojgólové manko. Najprv sa predviedol Kučerov, ktorý sa v situácii 2 na 2 zbavil sťahovačkou protivníka a našiel pred bránkou Paláta - 3:2. Následne nachytal Kuempera od modrej čiary obranca Sergačov, keď jeho strela prešla cez cloniacich hráčov až do bránky. V tretej časti už ani jeden tím nechcel urobiť zbytočnú chybu. Tampa mohla inkasovať v závere riadneho hracieho času, keď Maroon nešťastne vypálil puk z obranného pásma na tribúnu a dostal dvojminútový trest. Jeho tím však oslabenie ustál, aj na začiatku predĺženia. Rozhodla situácia z druhej minúty extra času, keď Compher zaútočil do neskonsolidovanej obrany Lightning, odrazený puk sa dostal k Ničuškinovi, ktorý namiesto strely volil prihrávku na Burakovského a ten trafil presne do odkrytej siete - 4:3.