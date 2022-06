Sagan rozmýšľa o živote po kariére: Monako, Slovensko alebo úplne niečo iné?

Slovenský cyklista Peter Sagan (32) už pomaly zažína premýšľať o svojom živote po kariére. Zostane žiť v Monaku, vráti sa na Slovensko alebo zvolí niečo úplne iné?

Slovenský cyklista Peter Sagan (32) mal po prestupe do stajne TotalEnergies zdravotné problémy. Nevedel, čo mu presne je a chodil po rozličných testoch a vyšetreniach. Zdá sa ale, že svitá na lepšie časy. V tretej etape na Okolo Švajčiarska dokázal triumfovať a ukázal konkurencii, že s ním stále treba počítať.

Azda aj komplikované posledné mesiace ho prinútili zamyslieť sa nad tým, ako bude vyzerať jeho život po skončení aktívnej kariéry. „Zhodou okolností sme boli pred dvomi mesiacmi na sústredení na Kanárskych ostrovoch a Peter otvoril tému život po kariére. Sám to ešte nemá v hlave ujasnené. Nerád by zostal v Monaku, zdá sa, že ani späť na Slovensko sa nechystá. Zatiaľ nevie, ale na takéto myšlienky má ešte čas," prezradil Saganov bývalý tréner Peter Zánický v rozhovore pre Pravdu.

Postupný návrat stratenej formy by mohol byť pred blížiacim sa Tour de France pozitívnym signálom. Aj keď Zánický zdôrazňuje, že jeden triumf z Okolo Švajčiarska nemožno preceňovať, v kútiku duše verí, že by Sagan mohol prekvapiť.

„Niekde vzadu v kútiku duše by mohol mať aj zelený dres, ale nerád by som ho do tejto role pasoval. Bol by som rád, aby vyhral jednu etapu. Ak by prišla skôr, mohlo by to niečo zmeniť. Zostaňme však pri zemi," dodal skúsený odborník.