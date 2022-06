Mešára by potešilo prvé kolo draftu: Najviac sa zapotil pri otázkach tohto tímu

Slovenský hokejový útočník Filip Mešár má za sebou kompletné preddraftové testovanie nováčikov v Buffale, počas ktorého absolvoval aj rozhovory so zástupcami 27 klubov zámorskej NHL.

Európski skauti ho vo svojom konečnom rebríčku zaradili na 20. miesto a očakávajú, že na júlovom drafte v kanadskom Montreale môže jeho meno zaznieť aj v závere prvého kola. Po Jurajovi Slafkovskom a Šimonovi Nemcovi by mal byť tretím najvyššie draftovaným Slovákom v tomto roku.

"Osobne sa vidím niekde na konci prvého alebo na začiatku druhého kola. Tak mi to prognózovali, ale draft je nevyspytateľný. V podstate je to však jedno, pretože potom majú všetci rovnakú štartovaciu dráhu. Prvé kolo by však určite potešilo," uviedol 18-ročný rodák zo Spišskej Belej, citoval ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja. Mike Morreale z webu nhl.com ho vo svojom rebríčku určil ako siedmeho najlepšieho pravého krídelníka na tohtoročnom drafte nováčikov.

Útočník HK Poprad zažiaril na kondičnom testovaní hráčov, na ktorom bol najlepší zo všetkých v jednej disciplíne. "Vyhral som disciplínu bench press, kde sme mali dvíhať 50 percent svojej váhy. Išlo o taký test výbušnosti a vyhral som to na watty. Určite ma to potešilo a pochválili ma za super výkon," uviedol finalista ostatného Hlinka Gretzky Cupu so slovenskou reprezentáciou do 18 rokov. Na prestížnom turnaji zaznamenal osem bodov za dva góly a šesť asistencií v piatich zápasoch.

Mešár priznal, že bolo pre neho vyčerpávajúce absolvovať toľko rozhovorov počas niekoľkých dní. "Bol som celkom prekvapený, ako som to zvládol. Som so sebou spokojný, ale bolo to veľmi náročné. Pohovorov bolo veľa a bolo to dosť stresujúce. Zároveň to však bol super zážitok," pokračoval účastník dvoch juniorských svetových šampionátov. Najviac podľa neho zaujal tímy Arizona Coyotes a Tampa Bay Lightning: "Hlavne Coyotes sa momentálne trápia na chvoste a tam by bola asi najväčšia šanca presadiť sa. Tampa je, naopak, momentálne najlepšia a tam by to bola veľmi ťažká cesta."

Najviac sa Mešár zapotil pri otázkach od zástupcov klubu Montreal Canadiens. "Mali tam aj psychológa a ten sa pýtal rozličné ošemetné otázky. Napríklad chcel vedieť, aké zviera som mimo ľadu. Toto bolo dosť zvláštne, hlavne keď všetci ostatní sa pozerali, čo odpoviem. Povedal som lev ako líder," zaspomínal si mladý hokejista, ktorý má na konte už 94 duelov v slovenskej extralige so ziskom 38 bodov (17+21), vrátane play-off. Doposiaľ pôsobil iba v materskom klube v Poprade.