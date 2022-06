Bieloruske, ktorá ušla pred Lukašenkom, sa vrátila bulímia: Nádej na reštart sa rúca!

Nevidí svetlo na konci tunela! Stále však verí, že sa všetko zmení tak, ako si to vysnívala, keď sa z nej na olympiáde v Tokiu stala atletická disidentka. Kryscina Cimanovská (25) dúfala, že po dramatickom úteku bude môcť čoskoro reprezentovať svoju novú vlasť – Poľsko. Všetko je inak a bežkyňa je zúfalá.

V čase represií bieloruského režimu si dovolila na sociálnych sieťach pridať svoj diel kritiky, za čo ju nútili proti jej vôli nastúpiť do štafety na 4 x 400 m, ktorú nikdy predtým nebežala. Odmietla, a tak ju bieloruskí funkcionári vyhnali z olympiády. Kritička prezidenta Lukašenka, ktorého syn je šéfom bieloruského olympijského výboru, na letisku kontaktovala japonskú políciu s tým, že sa bojí návratu domov.

Japonci jej poskytli ochranu, neskôr dostala poľské humanitárne vízum a odletela do Prahy, kde žije. Stále však nemá poľské občianstvo. „Desať mesiacov čakám na zázrak. Som sklamaná, nemôžem štartovať na poľskom šampionáte, lebo nemám občianstvo. Cítim beznádej,“ posťažovala sa na instagrame.

Priznala, že kvôli stresu sa jej po dvoch rokoch opäť vrátila bulímia. „Sklamanie v Tokiu, sklamanie teraz. A bulímia je späť, ale som silná a zvládnem to. Nikto ma nezlomí,“ vyhlásila Cimanovská, ktorá má striebro z ME do 23 rokov a zlato z letnej univerziády.

Chce výnimku

Podľa pravidiel Svetovej atletiky by po zmene občianstva nesmela tri roky súťažiť. Atlétka však uviedla, že požiada o výnimku, lebo svoj prípad považuje za výnimočný.