Sylvestr zo Žalgirisu Vilnius je optimistom: Slovan a Ruža postúpia!

Favorizuje slovenské mužstvá! Jakub Sylvestr (33), futbalový útočník litovského Žalgirisu Vilnius, vidí ako postupujúcich do 2. predkola Ligy majstrov, resp. Európskej konferenčnej ligy bratislavský Slovan a MFK Ružomberok. Belasým prisúdil žreb gruzínsky tím Dinamo Batumi, Liptákom sa postaví do cesty litovský FK Kaunas.

Práve na Kaunas nemá Sylvestr dobré spomienky, keďže pred reprezentačnou prestávkou s ním utrpel Žalgiris prvú prehru v tejto sezóne, ktorá sa hrá systémom jar – jeseň. „Derby býva vždy búrlivé. Nachytali nás na hruškách a gólovo zužitkovali dva brejky,“ priblížil Jakub pre Nový Čas. Ružomberok to podľa neho nebude mať ľahké, hoci Kaunas vyfasoval vlani v EKL dvakrát po päť gólov od waleského tímu The New Saints.

„Ťažko sa proti nim hrá. Väčšinou sa stiahnu dozadu až s piatimi obrancami a vyčkávajú na rýchle protiútoky. Je to solídne mužstvo, ktoré málokedy chýba v hornej polovici konečnej tabuľky. Ružomberok som síce nevidel hrať a nepoznám silu jeho kádra, no je favoritom na postup. Veľa bude záležať, aký náskok si vytvorí v prvom zápase na domácej pôde.“

Rodák z Banskej Bystrice predĺžil v litovskej metropole zmluvu o ďalší rok s opciou. Kým vlani dal v lige a v pohári 9 gólov a pri 3 asistoval, v tejto sezóne toľko príležitostí nedostáva. „Tréner chcel, aby som ostal v klube, ale teraz uprednostňuje iných hráčov. Som preto trochu sklamaný. Čakám však na šancu. Musím byť trpezlivý.“

Seniorskú kariéru rozbiehal v Slovane Bratislava, ktorý stále sleduje na diaľku. Aj pri tomto žrebe. „Pri súperovi Slovana som si hneď uvedomil, že tréner Weiss prišiel na Tehelné pole práve od gruzínskej reprezentácie, takže pozná nejakých hráčov. Aj bez jeho znalostí by to však mali belasí jasne zvládnuť a ísť ďalej,“ dodal Sylvestr.