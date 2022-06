Slováci sú najvernejší, chvália Rusi: Ďalší z nich mieri do KHL

Ostatní zahraniční hráči odtiaľ utekajú, no Slovákom to zjavne nevadí! Reprezentant má namierené do KHL a Rusi píšu: Slováci sú najvernejší!

Po tom, ako Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine, z KHL uteká väčšina zahraničných hráčov a odmietajú v tejto krajine pôsobiť. Slovenským hokejistom to však vôbec nevadí. Michal Čajkovský predĺžil zmluvu so Sibirom Novosibirsk a Christián Jaroš vymenil zámorskú NHL za Avangard Omsk. Podľa informácií portálu idnes.cz sa do KHL presunie aj reprezentačný útočník Michal Krištof. Ten sa rozhodol pre nový angažmán rozviazať angažmán s Kometou Brno. „Nemôžem o tom ešte hovoriť. Keď bude všetko vyriešené, potom sa o tom budeme baviť. Odlietam na dovolenku, zavolajte mi o niekoľko dní,“ cituje Krištofa český web. V kontrakte s ruským tímom má údajne zakotvenú klauzulu, ktorá mu umožňuje rozviazanie spolupráce. Rázna reakcia legendy: Slováci a Česi v KHL? Idioti bez chrbtovej kosti! „Slováci sa zdajú byť najvernejší," reaguje ruský portál championat.ru. Nedávno sa ostro na adresu Slovákov a Čechov, ktorí sa rozhodli pôsobiť v KHL, vyjadril legendárny Jiří Hrdina. „Prečítal som si tu niekoľko tweetov o účasti cudzincov v KHL v budúcej sezóne. Za mňa môžem povedať, že ak v tejto situácii niekto z českých alebo slovenských hráčov podpíše zmluvu v KHL, tak je idiot bez chrbtovej kosti. Koniec hlásenia," napísal bývalý špičkový hokejista na sociálnej sieti twitter.