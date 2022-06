Slovenské akvabely sú už v Budapešti, zabojujú o dobré výsledky

Slovenská reprezentácia v synchronizovanom plávaní sa na MS v Budapešti predvedie v disciplínach technické sólo, voľné sólo, voľný tím, highlight, technický zmiešaný pár a voľný pár. Do dejiska šampionátu dorazila výprava v utorok.

"Teším sa, že sa nám podarilo po náročnej sezóne prísť a reprezentovať Slovensko na MS v takom veľkom zložení," povedala vedúca výpravy a trénerka Monika Thuringerová pre portál swimmsvk.sk.

V pondelok absolvovali Slováci tréning v šamorínskom komplexe X-bionic sphere a potom sa vydali na cestu na MS. "Príprava na MS obsahovala suché tréningy v podobe posilňovania, gymnastiky, počítania zostáv na suchu, alebo sme analyzovali videá. S našou skokankou Lindou McDonnellovou sme absolvovali niekoľko tréningov, ktoré boli zamerané špeciálne na vytláčačky, pracovali sme na technike a náročnosti odskoku. Príprava vo vode spočívala v nácviku jednotlivých zostáv, tzv. čistení pohybov, pracovali sme na technike," dodala Thuringerová.

Na MS bude mať Slovensko zastúpenie aj v disciplíne technické sólo, kde nás bude reprezentovať iba 18-ročná reprezentantka Chiara Dikyová. Vo voľnom sóle sa predvedie Viktória Reichová. Obe pretekárky majú premiéru na takomto veľkom podujatí. Vo voľnom tíme budú plávať Chiara Dikyová, Nicol Dikyová, Teraza Ďurišová, Laura Domčeková, Lenka Keprtová, Nina Lukáčová, Linda McDonnellová, Terézia Sabajová, Viktória Vojtášková a Laura Waterloosová. V highlighte sa k dievčatám pridá Emily Italyová. V zmiešanom technickom a voľnom páre sa predvedú súrodenci Solymosyovci.

"Samozrejme, budeme sa tešiť z každého dobrého umiestnenia, z postupu do finále, alebo z vysokého hodnotenia. No pre mňa sú dôležitejšie než získané body, zaplávané výkony. Veľmi si prajem, aby všetci ukázali svoje maximum, s ktorým budú spokojní nie len samotní pretekári, ale aj tréneri. Máme mladý tím, niektorí naši reprezentanti prvýkrát štartujú na takom veľkom podujatí akými sú MS, no vládne tu výborná atmosféra, chuť bojovať a chuť ukázať, že drina, ktorú sme nechali každý deň na niekoľko hodinových tréningoch, prinesie zaslúžený pocit spokojnosti a pocit výborného zaplávaného výkonu," uzavrela Thuringerová.