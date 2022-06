Trnava, DAC a Ružomberok spoznali súperov v pohárovej Európe: Priaznivý žreb pre slovenské kluby

Futbalisti FC Spartak Trnava si v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy zmerajú sily s víťazom súboja HB Tórshavn (Faerské ostrovy) - Newtown AFC (Wales). V úvodnom stretnutí (21. júla) nastúpi víťaz Slovenského pohára doma, o týždeň neskôr sa predstaví na pôde súpera.

Už v 1. predkole EKL (7./14. júla) budú v akcii dva slovenské kluby. Pokiaľ FC DAC 1904 Dunajská Streda postúpi cez severoírsky Cliftonville, v nasledujúcej kvalifikačnej fáze sa ako nasadený tím stretne s víťazom súboja Víkingur (Faerské ostrovy) - Europa FC (Gibraltár). Ak MFK Ružomberok vyradí litovský Kauno Žalgiris, čaká na úradujúceho slovenského vicemajstra lepší z dvojice Derry City (Írsko) - Riga FC (Lotyšsko). DAC by mal začať vonku, Ružomberčania doma.

Trnavský Spartak figuroval v 5. skupine hlavnej vetvy medzi nasadenými tímami. Jeho potenciálnymi protivníkmi na žrebe v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone boli Viborg, Saint Patrick´s Athletic, resp. víťazi zápasov Breidablik - Santa Coloma a Larne - St. Joseph´s.

DAC bol v 6. skupine nasadený, dostať mohol aj Elfsborg a víťazov zápasov Tre Penne - Tuzla City, Bala Town - Sligo Rovers a Pogoň Štetín - KR Reykjavík. Ružomberok bol v 7. skupine nenasadený, do úvahy ako jeho súperi prichádzali aj víťaz zápasu Tre Fiori - Fola Esch, resp. Royal Antverpy, FC Bazilej a FC Vaduz.

V prípade, že úradujúci slovenský šampión ŠK Slovan Bratislava neprejde v 1. predkole Ligy majstrov cez Dinamo Batumi, presunie sa do majstrovskej vetvy 2. predkola EKL. V nej by si zmeral sily so zdolaným zo súboja medzi Lechom Poznaň a Karabachom, prvý zápas by hral vonku, odvetu na Tehelnom poli.

Kalendár EKL 2022/2023:

7. júla: prvé zápasy 1. predkola

14. júla: odvety 1. predkola

18. júla: žreb 3. predkola

21. júla: prvé zápasy 2. predkola

28. júla: odvety 2. predkola

1. augusta: žreb play off

4. augusta: prvé zápasy 3. predkola

11. augusta: odvety 3. predkola

18. augusta: prvé zápasy play off

25. augusta: odvety play off

28. augusta: žreb skupinovej fázy

8. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

15. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

6. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

13. októbra: 4. kolo skupinovej fázy

27. októbra: 5. kolo skupinovej fázy

3. novembra: 6. kolo skupinovej fázy

7. novembra: žreb 1. vyraďovacieho kola

16. februára: prvé zápasy 1. vyraďovacieho kola

23. februára: odvety 1. vyraďovacieho kola

24. februára: žreb osemfinále

9. marca: prvé zápasy osemfinále

16. marca: odvety osemfinále

17. marca: žreb štvrťfinále a semifinále

13. apríla: prvé zápasy štvrťfinále

20. apríla: odvety štvrťfinále

11. mája: prvé zápasy semifinále

18. mája: odvety semifinále

7. júna: finále (Praha)