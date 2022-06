Slovan sa vyhol 23-násobnému šampiónovi, vyzvať môže Ferencváros

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu z prvého predkola Ligy majstrov 2022/2023 v druhom predkole stretnú s víťazom zápasu Tobol Kostanaj - Ferencváros Budapešť. Rozhodol o tom stredajší žreb vo švajčiarskom Nyone.

Prvé zápasy druhého predkola sa odohrajú 19. a 20. júla, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr 26. a 27. júla. V úvodnom meraní síl by slovanisti nastúpili na ihrisku súpera.

V druhom predkole sa žrebovalo 20 mužstiev. Tímy boli rozdelené do dvoch skupín po šiestich a do jednej s ôsmimi účastníkmi. Víťazi postúpia do tretieho predkola a zdolané tímy budú hrať v treťom predkole Európskej ligy UEFA. Žrebovanie tretieho predkola LM sa uskutoční 18. júla. Informuje o tom portál uefa.com.

"Belasí" sa vyhli 23-násobnému chorvátskemu majstrovi Dinamu Záhreb, ktorý automaticky figuroval v 2. predkole medzi nasadenými tímami.

Slovan sa v 1. predkole stretne s gruzínskym tímom Dinamo Batumi, ktoré v uplynulej sezóne získalo svoj premiérový majstrovský titul. Termíny úvodných zápasov sú 5. a 6. júla a odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr 12. a 13. júla. „Belasí“ sa v úvodnom dueli predstavia doma, odvetu odohrajú na pôde gruzínskeho majstra. V Gruzínsku sa hrá systémom jar – jeseň, aktuálny ročník je tam teda v plnom prúde. Batumi vedie ligu po šestnástich odohraných kolách, získalo 35 bodov. Súpera dobre pozná tréner Vladimír Weiss, ktorý od marca 2016 do novembra 2020 trénoval gruzínsku reprezentáciu.