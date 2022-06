Angličania vypískali najskôr hymnu Maďarov, potom aj svojich hráčov

Najkrutejšia domáca prehra od roku 1928! Futbalisti Anglicka prehrali v zápase Ligy národov s Maďarskom druhý raz po sebe, tentoraz na domácej pôde utŕžili debakel 0:4.

Maďari zažili vo Wolverhamptone nevrlé privítanie. Počas maďarskej hymny anglickí fanúšikovia pískali a bučali a pridali aj skandovanie: "Viete, čo ste? Rasistickí bastardi."

Priaznivci Albiónu sa týmto odkazom vrátili k incidentu v Maďarsku, kde domáci organizátori zápasu obišli zákaz divákov na domácich stretnutiach a pustili na štadión 30 000 detí v sprievode 3000 dospelých. A deti vypískali kľačiacich Angličanov.

Angličania s najvyššou domácou prehrou od roku 1928, úradujúci majster Európy utrpel debakel

Vo Wolverhamptone sa však nepískalo iba pred zápasom počas maďarskej hymny. Bezmála tridsaťtisíc divákov vypískalo po zápase domácich hráčov, ktorí svojím výkon totálne prepadli a utŕžili zahanbujúcu domácu prehru.

"Bol to šokujúci výkon. Hráči pristúpili k zápasu veľmi zle. Chápem frustráciu fanúšikov. Vie tréner Angličanov Gareth Southgate, čo robí? Samozrejme, priviedol tím do finále majstrovstiev Európy, ale toto bolo strašné," vravel bývalý anglický stredopoliar Joe Cole pre televíziu Channel 4.

Napriek najťažšej domácej prehre za uplynulých 94 rokov nie je dôvod na paniku. Týmito slovami komentoval utorňajší debakel 0:4 s Maďarskom v Lige národov kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane, podľa ktorého sú priorita MS v Katare.

"Nie je čas a ani žiadny dôvod na paniku. Na tento večer musíme skrátka čo najskôr zabudnúť. Treba sa pozerať dopredu na to, čo nás čaká. Pre nás je vrchol sezóny svetový šampionát, na ktorý sa chceme pripraviť čo najlepšie," vyhlásil podľa AFP Kane.

Tréner Gareth Southgate vzal po zahanbujúcej prehre zodpovednosť na seba. Zároveň apeloval na fanúšikov, ktorí ešte pred záverečným hvizdom nahnevaní hromadne odchádzali zo štadióna, aby nad mužstvom nelámali palicu.

"Úplne chápem ich rozhorčenie a frustráciu z toho, čo dnes videli. No pre nás je dôležité, aby pri nás stáli a nezabudli na to, koľko dôvodov na radosť im hráči v nedávnej minulosti pripravili. Dnešnú prehru beriem na seba. Snažil som sa striedaniami po zmene strán privodiť zvrat v zápase, no po nich to v našej defenzíve začalo škrípať a súper nemilosrdne trestal každú chybu," poznamenal Southgate.