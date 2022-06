Ďalšia trénerská rošáda: Adrián Guľa smeruje na Slovensko!

Futbalistov Dunajskej Stredy povedie Adrián Guľa. Ako inforomoval web účastníka Fortuna ligy, 46-ročný tréner podpísal s klubom zmluvu na dva roky s opciou na ďalšiu sezónu.

Guľa bol od novembra 2009 do leta 2013 trénerom v AS Trenčín, potom odišiel do Žiliny, kde strávil päť rokov. Na konci sezóny 2016/17 získal so "Šošonmi" majstrovský titul. V lete 2018 sa stal sa koučom slovenskej reprezentácie do 21 rokov, vo funkcii bol jeden a pol roka. Rovnaké obdobie pôsobil aj vo Viktorii Plzeň. Naposledy trénoval Wislu Krakow, ktorú viedol od vlaňajšieho júla do februára tohto roka.

S trénerom Guľom prichádza do DAC-u aj nový štáb v zložení Pavol Hrnčiarik (tréner brankárov), Martin Kojnok (kondičný tréner) a Ladislav Kubalík (videoanalytik). Z pôvodného realizačného tímu pokračuje kondičný tréner Csaba Gábriš, Martin Raška prešiel do akadémiu. V riešení je ešte asistent trénera, ktorého klub oznámi už čoskoro. "Mám veľmi príjemné pocity, teším sa na prácu pre DAC, ktorý je silný, kvalitný a rešpektovaný klub. Prichádzam s maximálnym odhodlaním urobiť všetko pre klub, pre hráčov a pre fanúšikov, aby boli šťastní a s radosťou chodili na štadión a rovnako aj domov zo štadióna. S pocitom, že mužstvo pracuje naplno, ukazuje kvalitnú hru, rozvíja sa a je úspešné. Zhodujeme sa s vysokými ambíciami klubu dosahovať nielen špičkové výsledky, ale aj výkonnosť jednotlivcov a celého mužstva. Verím, že pomôžem svojou časťou, aby bol DAC naďalej veľmi úspešný a rešpektovaný klub," uviedol Guľa.

DAC čaká v nadchádzajúcej sezóne aj vystúpenie v európskej súťaži. V 1. predkole Európskej konferenčnej ligy nastúpi proti tímu zo Severného Írska FC Cliftonville.