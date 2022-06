Slafkovský berie v drafte aj post trojky, či štvorky: Chcem sa hlavne uchytiť

Juraj Slafkovský (18) sa môže stať najvyššie draftovaným Slovákom v hokejovej NHL. Poukázal na to oficiálny server súťaže, ktorý útočníka TPS Turku v stredu predstavil v osobitnom článku.

Slovenský reprezentant však predovšetkým dúfa, že si ho vyberie mužstvo, do ktorého zapadne.

Pozíciu najvyššie draftovaného Slováka zatiaľ drží Marián Gáborík, ktorého si Minnesota Wild vybrala v roku 2000 z tretieho miesta.

"Bolo by to pekné byť jednotkou, no v konečnom dôsledku post trojky, či štvorky môže byť pre mňa ešte lepší a to je dôležité. Stále mám pred sebou veľa práce, no verím, že sa môžem uchytiť v NHL tak skoro, ako to je možné," vyhlásil Slafkovský podľa nhl.com.

Draft NHL je na programe 7. - 8. júla v Montreale. Z prvého miesta si budú vyberať Canadiens, nasledovať ich budú New Jersey Devils, pozíciu trojky majú Arizona Cardinals. "Pre mňa je Slafkovský jeden z najpripravenejších hráčov pre NHL. Už teraz ukazuje vyspelosť. Predviedol sebavedomie na každej úrovni, na ktorej sa predstavil. Od Hlinka Gretzky Cupu, cez Liigu, až po olympiádu a MS. Dokáže si užívať súboje proti najlepším hráčom. Na ľade sa snaží uspieť a nie prežiť," vychválil Slováka skaut Janne Vuorinen.

Opatrnejšie vyzdvihol Slafkovského aj Craig Ramsey. "Vidím veľa mladých hráčov, ktorí dokážu hrať s rovnakou mierou vášne, rýchlosti a agresivity. Slavy vie hrať intenzívne, je kvalitne fyzicky disponovaný. Vie dobre používať ruky i nohy a má to v hlave v poriadku. Chce byť dobrým hráčom," cituje oficiálna stránka zámorskej súťaže trénera slovenskej reprezentácie.