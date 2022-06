Nájsť priestor pre talent v Davis Cupe je podľa Tibora Tótha náročné: Musí byť postupnosť! Dočká sa aj Privara:

Nájsť dostatok priestoru pre všetkých je podľa neho problematické! Daviscupový kapitán Tibor Tóth reaguje na slová šéfa slovenskej cyklistiky Petra Privaru o tom, že jeho syn Peter Benjamin (17) nedostáva pri reprezentácii príležitosť nasať atmosféru veľkého tenisu.

Tóth argumentuje primárne tým, že problém je s priestorom i časom. Volať ho len kvôli tomu, aby sedel na lavičke, mu pripadá kontraproduktívne.

Petrovi Privarovi primárne leží na srdci fakt, že daviscupový tím nedáva podľa jeho názoru talentovaným tínedžerom vôbec možnosť k reprezentácii ani len pričuchnúť. „V iných krajinách je bežné, že v repre dávajú počas daviscupových či fedcupových stretnutí priestor aj mladým hráčom, ktorí potrebujú zbierať skúsenosti,“ vyjadril sa nedávno Privara pre Nový Čas.

Na jeho slová teraz zareagoval nehrajúci kapitán Tibor Tóth. „Nájsť priestor v príprave je problematické, nakoľko máme čo robiť, aby sme obsiahli hráčov, ktorí sú nominovaní na zápas. Nevidím problém pozvať niekoho na sparing, je však náročné priestorovo i časovo zapracovať do procesu ďalších 10 hráčov,“ vysvetlil Tóth a jedným dychom pokračoval:

„Napríklad, keď ešte neboli v daviscupovom tíme Alex Molčan či Lukáš Klein, občas sme ich zavolali na sparingy a zúčastňovali sa aj príprav pred DC. Nevidím vôbec problém, aby to tak v budúcnosti nebolo aj s Privarom, ale je tu nejaká postupnosť. Nič také sa teda nedeje, že by mladí hráči neboli volaní. Molčan s Kleinom sa touto cestou prepracovali a dnes sú v tíme. V budúcnosti budú volaní Privara aj Peťo Naď, sú to naši dvaja najlepší juniori,“ dodal Tóth s tým, že talenty má v merku. „Absolútne však nevidím dôvod na to, aby boli volaní počas sparingov. Na to musí byť priestor, čo momentálne, bohužiaľ, nemáme. Vnímam, že mladý Privara uhral štvrťfinále na RG. Keby som mal na to priestor, tak zavolám aj 20 hráčov. Ale aby som ho volal len kvôli tomu, aby sedel na lavičke... Navyše, každý, kto sa chce prísť pozrieť na zápas alebo na tréningy, tak môže spraviť z vlastnej iniciatívy,“ uzavrel Tóth.

Nový Čas v tejto súvislosti oslovil aj generálneho sekretára STZ Igora Mošku, ktorý sa primárne ohradil voči tomu, že by v NTC o mladého Privaru nebol záujem. „Už štyri roky je naším najlepším juniorom. Počas tohto obdobia dostáva každý rok ponuku do NTC tímu, ktorú otec vždy odmietne. Chce si to robiť sám, na čo ja vravím okej. Podľa pravidiel mu však dávame pomerne vysokú finančnú podporu. Tento rok to bolo 20-tisíc eur. Do NTC chodí trénovať, v zime častejšie, v lete o niečo menej. Tak to bolo posledné 2-3 roky. Preto mi bolo divné vyjadrenie pána Privaru, že o neho nikto nezakopne, lebo to nie je pravda. Čo sa týka mladých hráčov a prípravy na DC, tí najlepší by tam podľa mňa zaradení byť mohli. O tom však rozhoduje kapitán Tóth,“ vyjadril sa v oficiálnom stanovisku Moška.

Jeho slová potvrdil aj samotný Privara. „Na zväz som dal kritiku jedinú, že všade vo svete dostávajú synovi rovesníci šancu v Davis Cupe. Mladí by podľa mňa mali dostať priestor pri tíme, aby mali v budúcnosti motiváciu reprezentovať. Môžem potvrdiť, že od NTC dostávame každý rok ponuku. Máme však určité výhrady a ideme preto vlastnou cestou. Problém je, že mladých nedávajú do zostavy,“ stojí si za svojím Peter Privara.