Milan Lešický nevidí budúcnosť slovenskej futbalovej reprezentácie ružovo: Zlepšenie príde až o sedem rokov

Zlé výkony a dve zahanbujúce prehry. To priniesli slovenskej futbalovej reprezentácii štyri júnové zápasy v C-divízii Ligy národov. Vytúžený postup do „béčka“ je tak už len v teoretickej rovine.

Čo bude teda po tomto „dovolenkovom“ asociačnom termíne so slovenským reprezentačným futbalom ďalej? Bývalý tréner a futbalový odborník Milan Lešický si myslí, že ak by sme začali futbal robiť poctivo hneď teraz, prvé výsledky sa dostavia za sedem rokov.

Slovenská futbalová reprezentácia pondelkovou prehrou s Kazachstanom v rámci Ligy národov ukončila jeden zo svojich najhorších asociačných termínov. Ako najväčší favorit jednej zo skupín C-divízie tejto súťaže totiž zaznamenala po slabých výkonoch dve chudobné víťazstvá proti Bielorusku a Azerbajdžanu, ale hlavne utŕžila dve hanebné prehry s Kazachstanom.

Navyše, po minulotýždňovej domácej blamáži s nečakaným lídrom skupiny bol odvolaný hlavný tréner Štefan Tarkovič. „Slovenský futbal sa zaradil medzi ostatné kolektívne športy, ktoré klesli vo svetovom rebríčku o niekoľko poschodí. Pri momentálnej generačnej výmene v reprezentácii nemáme vychovaných kvalitných nástupcov. Nemáme v mužstve žiadne víťazné typy, akými boli Škrtel, Ďurica či Hamšík,“ povedal na úvod Milan Lešický.

Jediné pozitívum z výkonov a výsledkov slovenských futbalistov v štyroch zápasoch je fakt, že sa konečne prestaneme chváliť, hovoriť si, akí sme dobrí a sľubovať športovej verejnosti nemožné. „Mediálne musíme urobiť z nášho futbalu ,trhací kalendár‘, nič nezakrývať. Nemáme pripravenú ani hráčsku, ani trénerskú náhradu,“ pokračoval skúsený odborník.

A kam po týchto výsledkoch podľa neho smeruje slovenský reprezentačný futbal a kedy by sa opäť mohli fanúšikovia tešiť na zápasy? „V minulosti bol náš futbal vychovaný na československej metodike, ktorá bola uznávaná v celom svete. My sme si z nej nechali takzvanú českú ,vychcanosť‘ a Češi slovenskú bojovnosť a húževnatosť. Musíme sa vrátiť k našej mentalite. To bude prvý krok k zastaveniu výkonnostného poklesu. Aj keď teraz začneme poctivo robiť s mládežou, tak musíme byť trpezliví. Prvé ovocie príde o sedem rokov,“ dodal Milan Lešický.

V čom zlyhala slovenská reprezentácia v júnových stretnutiach Ligy národov

- hráči nebojovali, neboli ochotní drať na trávniku trenírky

- v šatni aj na ihrisku nefunguje medzi reprezentantmi chémia

- po zranení Škriniara hrala obrana katastrofálne

- po reprezentačnom konci Hamšíka nie je v mužstve líder

- v najväčšom umení futbalu, v strieľaní gólov

- ani jeden z hráčov sa neprejavil ako víťazný typ

- odvolanie trénera Tarkoviča vnieslo do mužstva chaos