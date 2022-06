Kucka sa po prehre v Kazachstanu odviazal: Spŕška ostrých slov na kameru

Hnev a emócie tesne po zápase s Kazachstanom (1:2) s ním lomcovali. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Juraj Kucka (35) iba ťažko hľadal slová po prehre v Nur-Sultane.

Dobre vedel, že druhá prehra s Kazachstanom v C-divízii Ligy národov výrazne skomplikovala postupové šance.

"Ťažko sa mi to hodnotí. Se*e ma to. Celý tím to ser*," spustil spŕšku vulgárnych slov Kucka na kameru televízie Sport1.

O čo si pokojnejší bol už na tlačovke. "Prvý polčas sme začali dobre, no po góle sme znervózneli a boli sme nerozvážni. V kabíne sme sa porozprávali a chceli sme to zvrátiť. Bohužiaľ, nevyšlo to," uviedol pred novinármi Kucka.

Po rohovom kope umiestnil v 79. minúte hlavičku za chrbát brankára Igora Šackého, no VAR gól neuznal pre jeho predošlý zákrok na Aschata Tagybergena. "V tom momente je to náročné, snažíte sa len získať priestor. Nepamätám si, že som urobil niečo zlé, no podľa rozhodcu som fauloval," uviedol Kucka k tretiemu neuznanému gólu Slovenska v troch dueloch za sebou.