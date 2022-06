Kristián Pospíšil prehovoril o skrate na MS: Podľa Valábika som zbabelec!

Slovenský hokejista Kristián Pospíšil (26) si za svoj skrat na MS vo Fínsku vyslúžil veľkú dávku kritiky. Hokejista prehovoril, čo sa v zápase proti Kazachstanu stalo.

Kristián Pospíšil v druhom zápase na turnaji proti Nemecku skóroval a patril medzi nebezpečných útočníkov tímu. Všetko si ale pokazil v zápase s Kazachstanom. Dvakrát sa nechal vylúčiť v prvej tretine, čo súper neľútostne potrestal. „Kristián Pospíšil – Kazachstan 1:2,“ vtipne glosovali fanúšikovia vystúpenie slovenského útočník.

Trénerský štáb okolo Kanaďana Craiga Ramsayho ho v ďalšom priebehu majstrovstiev sveta nezaradili do zostavy. Nedohral ani spomínaný duel s Kazachmi. "Stiahli ma kvôli dvom faulom, lenže to boli moje jediné na tomto šampionáte. Od začiatku som vnímal, že niečo nie je v poriadku. Komunikácia so mnou nebola žiadna.

Vôbec som nevedel čo sa deje, na mysli mám veci, ktoré sa udiali ešte pred týmito faulmi. A keď si vezmeme, ako Boris Valábik hovoril, že som odišiel proti Švajčiarom ako zbabelec, ktorý sa začne hrať so zranením a po prvej tretine skončí," povedal Pospíšil pre MY Zvolen, ktorého na šampionáte trápilo zranenie stehenného svalu.

Bronzový hrdina z Pekingu po predčasnom konci na šampionáte cíti krivdu. Podľa jeho slov bol trest prísny. "Koľkí hráči v minulosti dostali za hlúpe fauly 5 plus do konca zápasu? Neoplácal som. Išiel som si zastať spoluhráča. Áno uznávam, ten druhý faul bol hlúpejší, lenže tréner Ramsay od nás chce, aby sme pred protihráčmi necúvali. Tak som necúval, išiel som a akurát sa mi ten hráč otočil. Jasné, bol to faul, nevravím, že nie. Ale posadiť ma za to…," prezradil Pospíšil, ktorý bude v nasledujúcej sezóne hrať za fínsky celok SaiPa Lappeenranta. Napriek všetkému uznáva kvality kouča Craiga Ramsayho.