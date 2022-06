Tréner Trotz dostal lákavú ponuku: Trénuj náš klub a piť budeš zadarmo!

Pivovar vo Winnipegu ponúka doživotne zadarmo svoj produkt hokejovému trénerovi Barrymu Trotzovi (59). Podmienkou je, aby sa vrátil do svojej rodnej provincie trénovať tím NHL Winnipeg Jets.

Spoločnosť Little Brown Jug Brewing Company a miestna športová talkshow spustili kampaň v pondelok. Trotz sa stal voľným trénerom pred mesiacom, keď ho prepustili z New Yorku Islanders. Myšlienka vzišla z rozhovoru medzi zakladateľom pivovaru Kevinom Selchom a jeho zamestnancom Jamesom Hoferom.

"Len som dúfal, že to bude zábavná iniciatíva. Mysleli sme si, že ľudí to nakopne a ktovie, možno to sem dostane trénera," povedal Hofer.

Päťdesiatdeväťročný Trotz pochádza z Dauphinu v Manitobe, asi tri a pol hodiny jazdy od Winnipegu. Andrew Paterson, ktorý moderuje talkshow Winnipeg Sports uviedol vo videu pre Trotza: "Potrebujeme, aby ste sa vrátili do vašej domovskej provincie Manitoba, aby ste pomohli nášmu tímu zmeniť smer."

Jets nepostúpili do play off po tom, čo v decembri náhle rezignoval tréner Paul Maurice a tím prevzal asistent Dave Lowry. Okrem Winnipegu nemajú pred štartom sezóny trénera ani Vegas, Philadelphia, Chicago, Detroit a Boston. Trotz v roku 2018 priviedol Washington Capitals k zisku Stanleyho pohára.

Spoločnosť Little Brown Jug sa tiež zaviazala uvariť pivo podľa Trotzovho výberu na pamiatku jeho návratu, ak sa tak stane. Bezprostredne po odvysielaní šou nebolo jasné, či sa správa o kampani Barry Come Home dostala k Trotzovi, alebo ku generálnemu manažérovi klubu Kevinovi Cheveldayoffovi.