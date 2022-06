Koštrna podpísal novú zmluvu s Trnavou: Bonusom sú aj vstupenky do kina

Obe strany sú spokojné. Futbalový Spartak Trnava si podpisom dvojročnej zmluvy s Kristiánom Koštrnom (28) na dva roky poistil kvalitného hráča, futbalistovi na oplátku vyjednal jeho agent Emil Kovarovič jednu z jeho najlepších zmlúv, ktorej súčasťou sú aj rôzne bonusy.

Napríklad aj voľné vstupenky do kina, vzhľadom na to, že majiteľom Spartaka je rodina Drobných, ktorá vlastní najväčšiu sieť kín na Slovensku.

Ale teraz už vážne. Kristián Koštrna si svojimi výkonmi v drese Spartaka vyslúžil novú dvojročnú zmluvu, pri vyjednávaní ktorej ako to už vo futbale býva zvykom mal podstatné slovo hráčsky agent.

"O Kristiána bol záujem aj v zahraničí, ale dohodli sme sa na ďalšej spolupráci so Spartakom. Nebudem hovoriť o sumách, ale myslím si, že Kristián môže byť s podmienkami zmluvy spokojný. Jej súčasťou sú aj rôzne bonusy, napríklad za účasť v skupinovej fáze európskeho pohára," vyjadril sa pre Nový Čas hráčsky agent Emil Kovarovič, ktorý v dobrej nálade pokračoval:

"A samozrejme, že môže chodiť zadarmo do kina." S úplnou vážnosťou však už hovoril o najbližších plánoch svojho klienta. "Kristián by sa chcel svojimi výkonmi prepracovať do reprezentácie. Niekoľkokrát už figuroval v širšej nominácii, ale na zraz sa zatiaľ nedostal. Rád by to v budúcnosti zmenil," dodal Emil Kovarovič.